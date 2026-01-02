- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
183
Прибыльных трейдов:
31 (16.93%)
Убыточных трейдов:
152 (83.06%)
Лучший трейд:
23.76 EUR
Худший трейд:
-37.34 EUR
Общая прибыль:
88.27 EUR (17 902 pips)
Общий убыток:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (14.64 EUR)
Макс. прибыль в серии:
37.76 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
80.78%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
128
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
107 (58.47%)
Коротких трейдов:
76 (41.53%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.07 EUR
Средняя прибыль:
2.85 EUR
Средний убыток:
-0.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
71 (-11.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-47.94 EUR (5)
Прирост в месяц:
-4.36%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.53 EUR
Максимальная:
47.94 EUR (22.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.13% (33.53 EUR)
По эквити:
1.36% (6.94 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|101
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|14
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-12
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|2
|USDCHF
|-5
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-15K
|GBPUSD
|-268
|EURUSD
|-152
|USDCHF
|-379
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|141
|AUDJPY
|373
|USDCAD
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.76 EUR
Худший трейд: -37 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +14.64 EUR
Макс. убыток в серии: -11.15 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.85 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|14.50 × 2
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
