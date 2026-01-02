СигналыРазделы
Paulo Eduardo Possobon

Pozzo

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
183
Прибыльных трейдов:
31 (16.93%)
Убыточных трейдов:
152 (83.06%)
Лучший трейд:
23.76 EUR
Худший трейд:
-37.34 EUR
Общая прибыль:
88.27 EUR (17 902 pips)
Общий убыток:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (14.64 EUR)
Макс. прибыль в серии:
37.76 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
80.78%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
128
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
107 (58.47%)
Коротких трейдов:
76 (41.53%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.07 EUR
Средняя прибыль:
2.85 EUR
Средний убыток:
-0.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
71 (-11.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-47.94 EUR (5)
Прирост в месяц:
-4.36%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.53 EUR
Максимальная:
47.94 EUR (22.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.13% (33.53 EUR)
По эквити:
1.36% (6.94 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 101
GBPUSD 38
EURUSD 14
USDCHF 10
XAUUSD 9
USDJPY 4
AUDJPY 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -12
GBPUSD 1
EURUSD 2
USDCHF -5
XAUUSD 23
USDJPY 2
AUDJPY 5
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -15K
GBPUSD -268
EURUSD -152
USDCHF -379
XAUUSD 2.4K
USDJPY 141
AUDJPY 373
USDCAD -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.76 EUR
Худший трейд: -37 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +14.64 EUR
Макс. убыток в серии: -11.15 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Нет отзывов
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
