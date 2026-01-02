シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Pozzo
Paulo Eduardo Possobon

Pozzo

Paulo Eduardo Possobon
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -4%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
183
利益トレード:
31 (16.93%)
損失トレード:
152 (83.06%)
ベストトレード:
23.76 EUR
最悪のトレード:
-37.34 EUR
総利益:
88.27 EUR (17 902 pips)
総損失:
-74.72 EUR (30 747 pips)
最大連続の勝ち:
11 (14.64 EUR)
最大連続利益:
37.76 EUR (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
80.78%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
128
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
107 (58.47%)
短いトレード:
76 (41.53%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.07 EUR
平均利益:
2.85 EUR
平均損失:
-0.49 EUR
最大連続の負け:
71 (-11.15 EUR)
最大連続損失:
-47.94 EUR (5)
月間成長:
-4.36%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.53 EUR
最大の:
47.94 EUR (22.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.13% (33.53 EUR)
エクイティによる:
1.36% (6.94 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 101
GBPUSD 38
EURUSD 14
USDCHF 10
XAUUSD 9
USDJPY 4
AUDJPY 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD -12
GBPUSD 1
EURUSD 2
USDCHF -5
XAUUSD 23
USDJPY 2
AUDJPY 5
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD -15K
GBPUSD -268
EURUSD -152
USDCHF -379
XAUUSD 2.4K
USDJPY 141
AUDJPY 373
USDCAD -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.76 EUR
最悪のトレード: -37 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +14.64 EUR
最大連続損失: -11.15 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PepperstoneUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
レビューなし
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
