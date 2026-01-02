- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
183
利益トレード:
31 (16.93%)
損失トレード:
152 (83.06%)
ベストトレード:
23.76 EUR
最悪のトレード:
-37.34 EUR
総利益:
88.27 EUR (17 902 pips)
総損失:
-74.72 EUR (30 747 pips)
最大連続の勝ち:
11 (14.64 EUR)
最大連続利益:
37.76 EUR (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
80.78%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
128
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
107 (58.47%)
短いトレード:
76 (41.53%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.07 EUR
平均利益:
2.85 EUR
平均損失:
-0.49 EUR
最大連続の負け:
71 (-11.15 EUR)
最大連続損失:
-47.94 EUR (5)
月間成長:
-4.36%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.53 EUR
最大の:
47.94 EUR (22.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.13% (33.53 EUR)
エクイティによる:
1.36% (6.94 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|101
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|14
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-12
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|2
|USDCHF
|-5
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-15K
|GBPUSD
|-268
|EURUSD
|-152
|USDCHF
|-379
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|141
|AUDJPY
|373
|USDCAD
|-65
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.76 EUR
最悪のトレード: -37 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +14.64 EUR
最大連続損失: -11.15 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PepperstoneUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-4%
0
0
USD
USD
514
EUR
EUR
2
78%
183
16%
100%
1.18
0.07
EUR
EUR
13%
1:30