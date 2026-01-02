SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pozzo
Paulo Eduardo Possobon

Pozzo

Paulo Eduardo Possobon
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
PepperstoneUK-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
31 (16.93%)
Loss Trade:
152 (83.06%)
Best Trade:
23.76 EUR
Worst Trade:
-37.34 EUR
Profitto lordo:
88.27 EUR (17 902 pips)
Perdita lorda:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (14.64 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
37.76 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
80.78%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
128
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
107 (58.47%)
Short Trade:
76 (41.53%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.07 EUR
Profitto medio:
2.85 EUR
Perdita media:
-0.49 EUR
Massime perdite consecutive:
71 (-11.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-47.94 EUR (5)
Crescita mensile:
-4.36%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.53 EUR
Massimale:
47.94 EUR (22.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.13% (33.53 EUR)
Per equità:
1.36% (6.94 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 101
GBPUSD 38
EURUSD 14
USDCHF 10
XAUUSD 9
USDJPY 4
AUDJPY 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -12
GBPUSD 1
EURUSD 2
USDCHF -5
XAUUSD 23
USDJPY 2
AUDJPY 5
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -15K
GBPUSD -268
EURUSD -152
USDCHF -379
XAUUSD 2.4K
USDJPY 141
AUDJPY 373
USDCAD -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.76 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +14.64 EUR
Massima perdita consecutiva: -11.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pozzo
30USD al mese
-4%
0
0
USD
514
EUR
2
78%
183
16%
100%
1.18
0.07
EUR
13%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.