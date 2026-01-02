- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
31 (16.93%)
Loss Trade:
152 (83.06%)
Best Trade:
23.76 EUR
Worst Trade:
-37.34 EUR
Profitto lordo:
88.27 EUR (17 902 pips)
Perdita lorda:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (14.64 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
37.76 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
80.78%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
128
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
107 (58.47%)
Short Trade:
76 (41.53%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.07 EUR
Profitto medio:
2.85 EUR
Perdita media:
-0.49 EUR
Massime perdite consecutive:
71 (-11.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-47.94 EUR (5)
Crescita mensile:
-4.36%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.53 EUR
Massimale:
47.94 EUR (22.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.13% (33.53 EUR)
Per equità:
1.36% (6.94 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|101
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|14
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-12
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|2
|USDCHF
|-5
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-15K
|GBPUSD
|-268
|EURUSD
|-152
|USDCHF
|-379
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|141
|AUDJPY
|373
|USDCAD
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.76 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +14.64 EUR
Massima perdita consecutiva: -11.15 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.85 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|14.50 × 2
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
