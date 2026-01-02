- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
182
盈利交易:
30 (16.48%)
亏损交易:
152 (83.52%)
最好交易:
23.76 EUR
最差交易:
-37.34 EUR
毛利:
88.07 EUR (17 890 pips)
毛利亏损:
-74.72 EUR (30 747 pips)
最大连续赢利:
10 (14.44 EUR)
最大连续盈利:
37.76 EUR (8)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
80.78%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
127
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.28
长期交易:
107 (58.79%)
短期交易:
75 (41.21%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.07 EUR
平均利润:
2.94 EUR
平均损失:
-0.49 EUR
最大连续失误:
71 (-11.15 EUR)
最大连续亏损:
-47.94 EUR (5)
每月增长:
-4.40%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
33.53 EUR
最大值:
47.94 EUR (22.36%)
相对跌幅:
结余:
13.13% (33.53 EUR)
净值:
1.36% (6.94 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|101
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|14
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-12
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|2
|USDCHF
|-5
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-15K
|GBPUSD
|-280
|EURUSD
|-152
|USDCHF
|-379
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|141
|AUDJPY
|373
|USDCAD
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.76 EUR
最差交易: -37 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +14.44 EUR
最大连续亏损: -11.15 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.85 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|14.50 × 2
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
514
EUR
EUR
2
78%
182
16%
100%
1.17
0.07
EUR
EUR
13%
1:30