Paulo Eduardo Possobon

Pozzo

Paulo Eduardo Possobon
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -4%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
182
盈利交易:
30 (16.48%)
亏损交易:
152 (83.52%)
最好交易:
23.76 EUR
最差交易:
-37.34 EUR
毛利:
88.07 EUR (17 890 pips)
毛利亏损:
-74.72 EUR (30 747 pips)
最大连续赢利:
10 (14.44 EUR)
最大连续盈利:
37.76 EUR (8)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
80.78%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
127
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.28
长期交易:
107 (58.79%)
短期交易:
75 (41.21%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.07 EUR
平均利润:
2.94 EUR
平均损失:
-0.49 EUR
最大连续失误:
71 (-11.15 EUR)
最大连续亏损:
-47.94 EUR (5)
每月增长:
-4.40%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
33.53 EUR
最大值:
47.94 EUR (22.36%)
相对跌幅:
结余:
13.13% (33.53 EUR)
净值:
1.36% (6.94 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 101
GBPUSD 37
EURUSD 14
USDCHF 10
XAUUSD 9
USDJPY 4
AUDJPY 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD -12
GBPUSD 1
EURUSD 2
USDCHF -5
XAUUSD 23
USDJPY 2
AUDJPY 5
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD -15K
GBPUSD -280
EURUSD -152
USDCHF -379
XAUUSD 2.4K
USDJPY 141
AUDJPY 373
USDCAD -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.76 EUR
最差交易: -37 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +14.44 EUR
最大连续亏损: -11.15 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
没有评论
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pozzo
每月30 USD
-4%
0
0
USD
514
EUR
2
78%
182
16%
100%
1.17
0.07
EUR
13%
1:30
