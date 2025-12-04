SinyallerBölümler
Mateus Almeida De Araujo

Bitcoin copytrade

Mateus Almeida De Araujo
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
43 (55.12%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (44.87%)
En iyi işlem:
93.81 USD
En kötü işlem:
-41.89 USD
Brüt kâr:
776.58 USD (7 816 693 pips)
Brüt zarar:
-345.54 USD (3 308 441 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (234.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
345.56 USD (10)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.74%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
46 (58.97%)
Satış işlemleri:
32 (41.03%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
5.53 USD
Ortalama kâr:
18.06 USD
Ortalama zarar:
-9.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-252.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-252.34 USD (8)
Aylık büyüme:
194.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.70 USD
Maksimum:
252.34 USD (41.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.54% (252.34 USD)
Varlığa göre:
2.71% (20.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 77
XRPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 437
XRPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 4.5M
XRPUSD -5.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.81 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +234.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -252.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 3
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Bitcoin Specialist

İnceleme yok
2025.12.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 21:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.