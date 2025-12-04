- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
43 (55.12%)
Loss Trade:
35 (44.87%)
Best Trade:
93.81 USD
Worst Trade:
-41.89 USD
Profitto lordo:
776.58 USD (7 816 693 pips)
Perdita lorda:
-345.54 USD (3 308 441 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (234.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
345.56 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.50%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
46 (58.97%)
Short Trade:
32 (41.03%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
5.53 USD
Profitto medio:
18.06 USD
Perdita media:
-9.87 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-252.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-252.34 USD (8)
Crescita mensile:
194.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.70 USD
Massimale:
252.34 USD (41.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.63% (20.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|77
|XRPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|437
|XRPUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|4.5M
|XRPUSD
|-5.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.81 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +234.32 USD
Massima perdita consecutiva: -252.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
Bitcoin Specialist
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
769
USD
USD
3
0%
78
55%
100%
2.24
5.53
USD
USD
3%
1:500