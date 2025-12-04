SegnaliSezioni
Mateus Almeida De Araujo

Bitcoin copy trade

Mateus Almeida De Araujo
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
43 (55.12%)
Loss Trade:
35 (44.87%)
Best Trade:
93.81 USD
Worst Trade:
-41.89 USD
Profitto lordo:
776.58 USD (7 816 693 pips)
Perdita lorda:
-345.54 USD (3 308 441 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (234.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
345.56 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.50%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
46 (58.97%)
Short Trade:
32 (41.03%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
5.53 USD
Profitto medio:
18.06 USD
Perdita media:
-9.87 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-252.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-252.34 USD (8)
Crescita mensile:
194.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.70 USD
Massimale:
252.34 USD (41.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.63% (20.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 77
XRPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 437
XRPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 4.5M
XRPUSD -5.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.81 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +234.32 USD
Massima perdita consecutiva: -252.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 3
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Bitcoin Specialist

Non ci sono recensioni
2025.12.04 21:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
