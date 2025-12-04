- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
160
Negociações com lucro:
75 (46.87%)
Negociações com perda:
85 (53.13%)
Melhor negociação:
93.81 USD
Pior negociação:
-41.89 USD
Lucro bruto:
914.49 USD (9 218 373 pips)
Perda bruta:
-607.64 USD (5 739 749 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (234.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
345.56 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.73%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
86 (53.75%)
Negociações curtas:
74 (46.25%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
1.92 USD
Lucro médio:
12.19 USD
Perda média:
-7.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-29.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-252.34 USD (8)
Crescimento mensal:
-15.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.70 USD
Máximo:
252.34 USD (41.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.54% (252.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.55% (180.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|158
|XRPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|315
|XRPUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|3.5M
|XRPUSD
|-7.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +93.81 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +234.32 USD
Máxima perda consecutiva: -29.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
Bitcoin Specialist
Join my copytrade and come profit from a Bitcoin expert
Sem comentários
