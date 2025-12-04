SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Copytrade Bitcoin
Mateus Almeida De Araujo

Copytrade Bitcoin

Mateus Almeida De Araujo
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -22%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
160
Negociações com lucro:
75 (46.87%)
Negociações com perda:
85 (53.13%)
Melhor negociação:
93.81 USD
Pior negociação:
-41.89 USD
Lucro bruto:
914.49 USD (9 218 373 pips)
Perda bruta:
-607.64 USD (5 739 749 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (234.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
345.56 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.73%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
86 (53.75%)
Negociações curtas:
74 (46.25%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
1.92 USD
Lucro médio:
12.19 USD
Perda média:
-7.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-29.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-252.34 USD (8)
Crescimento mensal:
-15.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.70 USD
Máximo:
252.34 USD (41.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.54% (252.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.55% (180.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 158
XRPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 315
XRPUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 3.5M
XRPUSD -7.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +93.81 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +234.32 USD
Máxima perda consecutiva: -29.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 3
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
Bitcoin Specialist

Join my copytrade and come profit from a Bitcoin expert

Sem comentários
2025.12.25 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 18:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 03:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 21:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Copytrade Bitcoin
30 USD por mês
-22%
0
0
USD
1.1K
USD
7
0%
160
46%
100%
1.50
1.92
USD
39%
1:500
