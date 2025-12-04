- Incremento
Total de Trades:
159
Transacciones Rentables:
75 (47.16%)
Transacciones Irrentables:
84 (52.83%)
Mejor transacción:
93.81 USD
Peor transacción:
-41.89 USD
Beneficio Bruto:
914.49 USD (9 214 194 pips)
Pérdidas Brutas:
-606.96 USD (5 739 749 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (234.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
345.56 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.73%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.22
Transacciones Largas:
85 (53.46%)
Transacciones Cortas:
74 (46.54%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
1.93 USD
Beneficio medio:
12.19 USD
Pérdidas medias:
-7.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-252.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-252.34 USD (8)
Crecimiento al mes:
-15.69%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.70 USD
Máxima:
252.34 USD (41.31%)
Reducción relativa:
De balance:
38.54% (252.34 USD)
De fondos:
26.55% (180.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|157
|XRPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|316
|XRPUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|3.5M
|XRPUSD
|-7.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
Bitcoin Specialist
Join my copytrade and come profit from a Bitcoin expert
