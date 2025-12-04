- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
157
盈利交易:
75 (47.77%)
亏损交易:
82 (52.23%)
最好交易:
93.81 USD
最差交易:
-41.89 USD
毛利:
914.49 USD (9 214 194 pips)
毛利亏损:
-599.77 USD (5 691 153 pips)
最大连续赢利:
11 (234.32 USD)
最大连续盈利:
345.56 USD (10)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.73%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.25
长期交易:
85 (54.14%)
短期交易:
72 (45.86%)
利润因子:
1.52
预期回报:
2.00 USD
平均利润:
12.19 USD
平均损失:
-7.31 USD
最大连续失误:
8 (-252.34 USD)
最大连续亏损:
-252.34 USD (8)
每月增长:
-16.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
38.70 USD
最大值:
252.34 USD (41.31%)
相对跌幅:
结余:
38.54% (252.34 USD)
净值:
26.55% (180.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|156
|XRPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|321
|XRPUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|3.5M
|XRPUSD
|-5.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +93.81 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +234.32 USD
最大连续亏损: -252.34 USD
Bitcoin Specialist
Join my copytrade and come profit from a Bitcoin expert
