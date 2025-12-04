- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
165
Gewinntrades:
77 (46.66%)
Verlusttrades:
88 (53.33%)
Bester Trade:
93.81 USD
Schlechtester Trade:
-41.89 USD
Bruttoprofit:
917.66 USD (9 221 978 pips)
Bruttoverlust:
-617.99 USD (5 806 099 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (234.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
345.56 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.73%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.19
Long-Positionen:
89 (53.94%)
Short-Positionen:
76 (46.06%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
1.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-29.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-252.34 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-16.28%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.70 USD
Maximaler:
252.34 USD (41.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.54% (252.34 USD)
Kapital:
26.55% (180.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|161
|XRPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|305
|XRPUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|3.4M
|XRPUSD
|-4.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +93.81 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +234.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
