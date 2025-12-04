SignaleKategorien
Mateus Almeida De Araujo

Copytrade Bitcoin

Mateus Almeida De Araujo
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -22%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
165
Gewinntrades:
77 (46.66%)
Verlusttrades:
88 (53.33%)
Bester Trade:
93.81 USD
Schlechtester Trade:
-41.89 USD
Bruttoprofit:
917.66 USD (9 221 978 pips)
Bruttoverlust:
-617.99 USD (5 806 099 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (234.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
345.56 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.73%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.19
Long-Positionen:
89 (53.94%)
Short-Positionen:
76 (46.06%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
1.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-29.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-252.34 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-16.28%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.70 USD
Maximaler:
252.34 USD (41.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.54% (252.34 USD)
Kapital:
26.55% (180.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 161
XRPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 305
XRPUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 3.4M
XRPUSD -4.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +93.81 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +234.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 3
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
Bitcoin Specialist

Join my copytrade and come profit from a Bitcoin expert

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.