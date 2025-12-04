СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Copytrade Bitcoin
Mateus Almeida De Araujo

Copytrade Bitcoin

0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -21%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
75 (47.77%)
Убыточных трейдов:
82 (52.23%)
Лучший трейд:
93.81 USD
Худший трейд:
-41.89 USD
Общая прибыль:
914.49 USD (9 214 194 pips)
Общий убыток:
-599.77 USD (5 691 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (234.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.56 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.73%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.25
Длинных трейдов:
85 (54.14%)
Коротких трейдов:
72 (45.86%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
2.00 USD
Средняя прибыль:
12.19 USD
Средний убыток:
-7.31 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-252.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-252.34 USD (8)
Прирост в месяц:
-11.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.70 USD
Максимальная:
252.34 USD (41.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.54% (252.34 USD)
По эквити:
26.55% (180.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 156
XRPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 321
XRPUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 3.5M
XRPUSD -5.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +93.81 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +234.32 USD
Макс. убыток в серии: -252.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 3
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
Bitcoin Specialist

Join my copytrade and come profit from a Bitcoin expert

Нет отзывов
2025.12.21 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 18:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 03:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 21:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.