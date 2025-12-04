- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
75 (47.77%)
Убыточных трейдов:
82 (52.23%)
Лучший трейд:
93.81 USD
Худший трейд:
-41.89 USD
Общая прибыль:
914.49 USD (9 214 194 pips)
Общий убыток:
-599.77 USD (5 691 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (234.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.56 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.73%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.25
Длинных трейдов:
85 (54.14%)
Коротких трейдов:
72 (45.86%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
2.00 USD
Средняя прибыль:
12.19 USD
Средний убыток:
-7.31 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-252.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-252.34 USD (8)
Прирост в месяц:
-11.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.70 USD
Максимальная:
252.34 USD (41.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.54% (252.34 USD)
По эквити:
26.55% (180.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|156
|XRPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|321
|XRPUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|3.5M
|XRPUSD
|-5.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +93.81 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +234.32 USD
Макс. убыток в серии: -252.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
Bitcoin Specialist
Join my copytrade and come profit from a Bitcoin expert
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
0%
157
47%
100%
1.52
2.00
USD
USD
39%
1:500