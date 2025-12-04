- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
161
利益トレード:
76 (47.20%)
損失トレード:
85 (52.80%)
ベストトレード:
93.81 USD
最悪のトレード:
-41.89 USD
総利益:
916.28 USD (9 220 346 pips)
総損失:
-607.64 USD (5 739 749 pips)
最大連続の勝ち:
11 (234.32 USD)
最大連続利益:
345.56 USD (10)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.73%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
87 (54.04%)
短いトレード:
74 (45.96%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
1.92 USD
平均利益:
12.06 USD
平均損失:
-7.15 USD
最大連続の負け:
9 (-29.13 USD)
最大連続損失:
-252.34 USD (8)
月間成長:
-15.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.70 USD
最大の:
252.34 USD (41.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.54% (252.34 USD)
エクイティによる:
26.55% (180.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|158
|XRPUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|315
|XRPUSD
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|3.5M
|XRPUSD
|-5.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
ベストトレード: +93.81 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +234.32 USD
最大連続損失: -29.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
Bitcoin Specialist
Join my copytrade and come profit from a Bitcoin expert
レビューなし
