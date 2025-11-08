- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
438
Kârla kapanan işlemler:
384 (87.67%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (12.33%)
En iyi işlem:
1 521.60 USD
En kötü işlem:
-608.50 USD
Brüt kâr:
17 619.55 USD (110 207 pips)
Brüt zarar:
-10 981.55 USD (100 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (605.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 896.60 USD (25)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
4.41
Alış işlemleri:
260 (59.36%)
Satış işlemleri:
178 (40.64%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
15.16 USD
Ortalama kâr:
45.88 USD
Ortalama zarar:
-203.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 505.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 505.40 USD (4)
Aylık büyüme:
6.92%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 183.50 USD
Maksimum:
1 505.40 USD (13.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|353
|GOLD
|85
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD.m
|4.9K
|GOLD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD.m
|-5.6K
|GOLD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 521.60 USD
En kötü işlem: -609 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +605.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 505.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok