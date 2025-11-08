SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MG GOLD
Gianluca Guarino

MG GOLD

Gianluca Guarino
0 inceleme
84 hafta
0 / 0 USD
0%
InstaFinance-UK.com
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
438
Kârla kapanan işlemler:
384 (87.67%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (12.33%)
En iyi işlem:
1 521.60 USD
En kötü işlem:
-608.50 USD
Brüt kâr:
17 619.55 USD (110 207 pips)
Brüt zarar:
-10 981.55 USD (100 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (605.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 896.60 USD (25)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
4.41
Alış işlemleri:
260 (59.36%)
Satış işlemleri:
178 (40.64%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
15.16 USD
Ortalama kâr:
45.88 USD
Ortalama zarar:
-203.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 505.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 505.40 USD (4)
Aylık büyüme:
6.92%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 183.50 USD
Maksimum:
1 505.40 USD (13.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD.m 353
GOLD 85
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD.m 4.9K
GOLD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD.m -5.6K
GOLD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 521.60 USD
En kötü işlem: -609 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +605.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 505.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol