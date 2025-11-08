- Crescita
Trade:
438
Profit Trade:
384 (87.67%)
Loss Trade:
54 (12.33%)
Best Trade:
1 521.60 USD
Worst Trade:
-608.50 USD
Profitto lordo:
17 619.55 USD (110 207 pips)
Perdita lorda:
-10 981.55 USD (100 140 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (605.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 896.60 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
260 (59.36%)
Short Trade:
178 (40.64%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
15.16 USD
Profitto medio:
45.88 USD
Perdita media:
-203.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 505.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 505.40 USD (4)
Crescita mensile:
6.92%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 183.50 USD
Massimale:
1 505.40 USD (13.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|353
|GOLD
|85
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD.m
|4.9K
|GOLD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD.m
|-5.6K
|GOLD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 521.60 USD
Worst Trade: -609 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +605.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1 505.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
