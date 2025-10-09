- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
88 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (26.67%)
En iyi işlem:
32.72 EUR
En kötü işlem:
-14.43 EUR
Brüt kâr:
348.92 EUR (16 628 pips)
Brüt zarar:
-107.55 EUR (8 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (10.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
72.52 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
28.22%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.94
Alış işlemleri:
39 (32.50%)
Satış işlemleri:
81 (67.50%)
Kâr faktörü:
3.24
Beklenen getiri:
2.01 EUR
Ortalama kâr:
3.96 EUR
Ortalama zarar:
-3.36 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-33.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-33.47 EUR (4)
Aylık büyüme:
3.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
48.89 EUR (1.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.18% (48.89 EUR)
Varlığa göre:
5.82% (246.68 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|275
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.72 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +10.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -33.47 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CFHMarkets-Live1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 7
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
AxiTrader-US07-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.65 × 23
|
Tickmill-Live
|0.89 × 9
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.14 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|1.33 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|1.63 × 8
|
ICMarkets-Live04
|1.82 × 11
|
JFD-Live02
|2.33 × 3
|
MYFX-US01-Live
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.55 × 56
|
FXOpen-ECN Live Server
|3.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|3.00 × 1
|
AxiTrader-US03-Live
|3.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|4.00 × 10
|
ATCBrokers-US Live
|4.00 × 2
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on NZDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000.
Minimum recommended capital 4000$.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
4.2K
EUR
EUR
9
100%
120
73%
100%
3.24
2.01
EUR
EUR
6%
1:200