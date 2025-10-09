SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MG Trading Machine 3
Gianluca Guarino

MG Trading Machine 3

Gianluca Guarino
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
88 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (26.67%)
En iyi işlem:
32.72 EUR
En kötü işlem:
-14.43 EUR
Brüt kâr:
348.92 EUR (16 628 pips)
Brüt zarar:
-107.55 EUR (8 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (10.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
72.52 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
28.22%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.94
Alış işlemleri:
39 (32.50%)
Satış işlemleri:
81 (67.50%)
Kâr faktörü:
3.24
Beklenen getiri:
2.01 EUR
Ortalama kâr:
3.96 EUR
Ortalama zarar:
-3.36 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-33.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-33.47 EUR (4)
Aylık büyüme:
3.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
48.89 EUR (1.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.18% (48.89 EUR)
Varlığa göre:
5.82% (246.68 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 275
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.72 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +10.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -33.47 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CFHMarkets-Live1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 7
GerchikCo-Live
0.00 × 2
AudentiaCapital-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 11
AxiTrader-US07-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live06
0.65 × 23
Tickmill-Live
0.89 × 9
Tickmill-Live04
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.14 × 22
AxioryAsia-02Live
1.33 × 3
Pepperstone-Edge04
1.63 × 8
ICMarkets-Live04
1.82 × 11
JFD-Live02
2.33 × 3
MYFX-US01-Live
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.55 × 56
FXOpen-ECN Live Server
3.00 × 2
GlobalPrime-Live
3.00 × 1
AxiTrader-US03-Live
3.00 × 1
ICMarkets-Live05
4.00 × 10
ATCBrokers-US Live
4.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on NZDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000.

Minimum recommended capital 4000$.

İnceleme yok
2025.10.09 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MG Trading Machine 3
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
4.2K
EUR
9
100%
120
73%
100%
3.24
2.01
EUR
6%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.