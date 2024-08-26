SinyallerBölümler
Gianluca Guarino

ProjectEagle MG

Gianluca Guarino
0 inceleme
Güvenilirlik
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 24%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 256
Kârla kapanan işlemler:
829 (66.00%)
Zararla kapanan işlemler:
427 (34.00%)
En iyi işlem:
233.00 USD
En kötü işlem:
-129.25 USD
Brüt kâr:
8 058.65 USD (148 663 pips)
Brüt zarar:
-5 708.24 USD (134 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (171.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
403.99 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
97.61%
Maks. mevduat yükü:
14.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
664 (52.87%)
Satış işlemleri:
592 (47.13%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
9.72 USD
Ortalama zarar:
-13.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-372.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-517.62 USD (6)
Aylık büyüme:
1.06%
Yıllık tahmin:
12.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
135.86 USD
Maksimum:
1 552.00 USD (12.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.31% (1 552.00 USD)
Varlığa göre:
11.40% (1 294.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD.fx 844
AUDCAD.fx 268
EURGBP.fx 127
AUDNZD.fx 16
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD.fx 1.3K
AUDCAD.fx 791
EURGBP.fx 280
AUDNZD.fx 30
EURGBP 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD.fx 1.9K
AUDCAD.fx 8.9K
EURGBP.fx 3.6K
AUDNZD.fx 469
EURGBP -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +233.00 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +171.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -372.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 19:44
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.88% of days out of 309 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.27 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.26 13:40
Share of trading days is too low
2024.08.26 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.26 09:56
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 13.43% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ProjectEagle MG
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
12K
USD
67
100%
1 256
66%
98%
1.41
1.87
USD
12%
1:100
