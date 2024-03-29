SinyallerBölümler
Gianluca Guarino

Snow Eagle

Gianluca Guarino
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 87%
büyüme başlangıcı: 2024 87%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 218
Kârla kapanan işlemler:
841 (69.04%)
Zararla kapanan işlemler:
377 (30.95%)
En iyi işlem:
1 835.89 USD
En kötü işlem:
-966.22 USD
Brüt kâr:
32 222.38 USD (168 761 pips)
Brüt zarar:
-23 508.45 USD (158 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (332.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 232.57 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.98%
Maks. mevduat yükü:
72.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
592 (48.60%)
Satış işlemleri:
626 (51.40%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
7.15 USD
Ortalama kâr:
38.31 USD
Ortalama zarar:
-62.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 533.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 206.60 USD (7)
Aylık büyüme:
-5.06%
Yıllık tahmin:
-58.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 000.95 USD
Maksimum:
3 206.60 USD (25.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.39% (3 206.60 USD)
Varlığa göre:
63.22% (7 970.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD.fx 290
AUDCAD.fx 267
NZDCAD.fx 250
EURCHF.fx 210
EURGBP.fx 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD.fx 834
AUDCAD.fx 2.1K
NZDCAD.fx 1.7K
EURCHF.fx 2.9K
EURGBP.fx 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD.fx -9K
AUDCAD.fx 11K
NZDCAD.fx 874
EURCHF.fx 9.2K
EURGBP.fx -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 835.89 USD
En kötü işlem: -966 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +332.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 533.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


SNOW EAGLE


SNOW EAGLE on MQL5 Market Click here.


Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading 

Recommended minimum balance: $500

Account leverage: 1:300 or above

Currency pairs: EURGBP,EURCHF,AUDCAD,GBPCAD,NZDCAD.

Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.

For more information and real time updates, subscribe to our social channels.



Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.


İnceleme yok
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.10.03 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 15:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 13:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 16:15
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 14:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.14 12:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.14 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.11 10:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.06.06 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.06 03:30
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.04 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 14:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Snow Eagle
Ayda 30 USD
87%
0
0
USD
19K
USD
78
100%
1 218
69%
98%
1.37
7.15
USD
63%
1:500
