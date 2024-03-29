- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD.fx
|290
|AUDCAD.fx
|267
|NZDCAD.fx
|250
|EURCHF.fx
|210
|EURGBP.fx
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD.fx
|834
|AUDCAD.fx
|2.1K
|NZDCAD.fx
|1.7K
|EURCHF.fx
|2.9K
|EURGBP.fx
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD.fx
|-9K
|AUDCAD.fx
|11K
|NZDCAD.fx
|874
|EURCHF.fx
|9.2K
|EURGBP.fx
|-1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
SNOW EAGLE
SNOW EAGLE on MQL5 Market Click here.
Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading
Recommended minimum balance: $500
Account leverage: 1:300 or above
Currency pairs: EURGBP,EURCHF,AUDCAD,GBPCAD,NZDCAD.
Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.
Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.
