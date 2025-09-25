Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN2 1.81 × 254 Alpari-Pro.ECN 2.02 × 1177 Inveslo-Real 2.41 × 240 Investizo-Real 3.68 × 482 Exness-Real7 6.00 × 1 XMGlobal-Real 32 10.10 × 10 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya