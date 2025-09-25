- 자본
트레이드:
723
이익 거래:
463 (64.03%)
손실 거래:
260 (35.96%)
최고의 거래:
50.08 USD
최악의 거래:
-166.08 USD
총 수익:
2 707.66 USD (163 593 pips)
총 손실:
-2 325.68 USD (133 064 pips)
연속 최대 이익:
31 (117.90 USD)
연속 최대 이익:
146.60 USD (14)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
105.04%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.53
롱(주식매수):
406 (56.15%)
숏(주식차입매도):
317 (43.85%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
5.85 USD
평균 손실:
-8.94 USD
연속 최대 손실:
20 (-92.02 USD)
연속 최대 손실:
-379.81 USD (7)
월별 성장률:
14.10%
연간 예측:
171.12%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.51 USD
최대한의:
724.70 USD (63.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.72% (724.70 USD)
자본금별:
78.46% (343.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|USDCHF
|70
|EURUSD
|63
|USDCAD
|34
|GBPUSD
|29
|AUDUSD
|14
|USDJPY
|10
|AUDCHF
|10
|NZDUSD
|7
|EURJPY
|6
|GBPCAD
|6
|CADCHF
|6
|AUDCAD
|5
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|4
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|3
|GBPAUD
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|XAGUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|248
|USDCHF
|-9
|EURUSD
|25
|USDCAD
|-11
|GBPUSD
|45
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|12
|NZDUSD
|12
|EURJPY
|2
|GBPCAD
|10
|CADCHF
|1
|AUDCAD
|0
|CADJPY
|-1
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|5
|EURCHF
|-1
|NZDCAD
|1
|EURCAD
|-1
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|8
|EURAUD
|-2
|CHFJPY
|0
|AUDNZD
|5
|XAGUSD
|3
|GBPCHF
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|13K
|USDCHF
|3.7K
|EURUSD
|2.1K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPUSD
|4.2K
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|2.7K
|AUDCHF
|1K
|NZDUSD
|1.2K
|EURJPY
|360
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|121
|AUDCAD
|5
|CADJPY
|-110
|AUDJPY
|-36
|EURGBP
|352
|EURCHF
|-27
|NZDCAD
|224
|EURCAD
|-61
|GBPAUD
|388
|GBPJPY
|1.2K
|EURAUD
|-350
|CHFJPY
|-7
|AUDNZD
|930
|XAGUSD
|63
|GBPCHF
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +50.08 USD
최악의 거래: -166 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +117.90 USD
연속 최대 손실: -92.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Pro.ECN2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 3
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
Alpari-Pro.ECN
|1.56 × 1780
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.66 × 282
|
BlackBullMarkets-Live
|1.70 × 218
|
Inveslo-Real
|2.41 × 240
|
RoboForex-Prime
|3.28 × 50
|
Investizo-Real
|3.79 × 496
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
Exness-Real7
|6.00 × 1
|
NAGACapital-Live03
|7.33 × 3
|
XMGlobal-Real 32
|9.10 × 48
|
RoboForex-Pro-2
|12.00 × 4
The trading strategy has been changed since November 1, 2025. The profit line has become smoother and more stable.
