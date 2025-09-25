리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Pro.ECN2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LQDLLC-Live01 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live24 0.33 × 3 Exness-Real9 0.68 × 193 Alpari-Pro.ECN 1.56 × 1780 Alpari-Pro.ECN2 1.66 × 282 BlackBullMarkets-Live 1.70 × 218 Inveslo-Real 2.41 × 240 RoboForex-Prime 3.28 × 50 Investizo-Real 3.79 × 496 VantageInternational-Live 16 4.00 × 1 Exness-Real7 6.00 × 1 NAGACapital-Live03 7.33 × 3 XMGlobal-Real 32 9.10 × 48 RoboForex-Pro-2 12.00 × 4