Aleksandr Fridenshtein

Stable

Aleksandr Fridenshtein
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 44%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
723
이익 거래:
463 (64.03%)
손실 거래:
260 (35.96%)
최고의 거래:
50.08 USD
최악의 거래:
-166.08 USD
총 수익:
2 707.66 USD (163 593 pips)
총 손실:
-2 325.68 USD (133 064 pips)
연속 최대 이익:
31 (117.90 USD)
연속 최대 이익:
146.60 USD (14)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
105.04%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.53
롱(주식매수):
406 (56.15%)
숏(주식차입매도):
317 (43.85%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
5.85 USD
평균 손실:
-8.94 USD
연속 최대 손실:
20 (-92.02 USD)
연속 최대 손실:
-379.81 USD (7)
월별 성장률:
14.10%
연간 예측:
171.12%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.51 USD
최대한의:
724.70 USD (63.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.72% (724.70 USD)
자본금별:
78.46% (343.49 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 433
USDCHF 70
EURUSD 63
USDCAD 34
GBPUSD 29
AUDUSD 14
USDJPY 10
AUDCHF 10
NZDUSD 7
EURJPY 6
GBPCAD 6
CADCHF 6
AUDCAD 5
CADJPY 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
EURCHF 3
NZDCAD 3
EURCAD 3
GBPAUD 2
GBPJPY 2
EURAUD 1
CHFJPY 1
AUDNZD 1
XAGUSD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 248
USDCHF -9
EURUSD 25
USDCAD -11
GBPUSD 45
AUDUSD 12
USDJPY 13
AUDCHF 12
NZDUSD 12
EURJPY 2
GBPCAD 10
CADCHF 1
AUDCAD 0
CADJPY -1
AUDJPY 0
EURGBP 5
EURCHF -1
NZDCAD 1
EURCAD -1
GBPAUD 3
GBPJPY 8
EURAUD -2
CHFJPY 0
AUDNZD 5
XAGUSD 3
GBPCHF 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 13K
USDCHF 3.7K
EURUSD 2.1K
USDCAD -2.6K
GBPUSD 4.2K
AUDUSD 1.4K
USDJPY 2.7K
AUDCHF 1K
NZDUSD 1.2K
EURJPY 360
GBPCAD 1.1K
CADCHF 121
AUDCAD 5
CADJPY -110
AUDJPY -36
EURGBP 352
EURCHF -27
NZDCAD 224
EURCAD -61
GBPAUD 388
GBPJPY 1.2K
EURAUD -350
CHFJPY -7
AUDNZD 930
XAGUSD 63
GBPCHF 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +50.08 USD
최악의 거래: -166 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +117.90 USD
연속 최대 손실: -92.02 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Pro.ECN2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LQDLLC-Live01
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 3
Exness-Real9
0.68 × 193
Alpari-Pro.ECN
1.56 × 1780
Alpari-Pro.ECN2
1.66 × 282
BlackBullMarkets-Live
1.70 × 218
Inveslo-Real
2.41 × 240
RoboForex-Prime
3.28 × 50
Investizo-Real
3.79 × 496
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
Exness-Real7
6.00 × 1
NAGACapital-Live03
7.33 × 3
XMGlobal-Real 32
9.10 × 48
RoboForex-Pro-2
12.00 × 4
The trading strategy has been changed since November 1, 2025. The profit line has become smoother and more stable.


리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.