- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
8.35 USD
Worst Trade:
-11.06 USD
Profitto lordo:
45.24 USD (2 373 pips)
Perdita lorda:
-31.97 USD (1 540 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (15.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.96 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
8.17%
Massimo carico di deposito:
13.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-10.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.06 USD (1)
Crescita mensile:
3.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.51 USD
Massimale:
11.06 USD (3.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.06% (11.06 USD)
Per equità:
7.84% (27.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|833
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.35 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.96 USD
Massima perdita consecutiva: -11.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.81 × 254
|
Alpari-Pro.ECN
|2.02 × 1177
|
Inveslo-Real
|2.41 × 240
|
Investizo-Real
|3.68 × 482
|
Exness-Real7
|6.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|10.10 × 10
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
363
USD
USD
1
100%
9
66%
8%
1.41
1.47
USD
USD
8%
1:500