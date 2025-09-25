SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Stable
Aleksandr Fridenshtein

Stable

Aleksandr Fridenshtein
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 42%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
683
Gewinntrades:
439 (64.27%)
Verlusttrades:
244 (35.72%)
Bester Trade:
50.08 USD
Schlechtester Trade:
-166.08 USD
Bruttoprofit:
2 610.74 USD (152 017 pips)
Bruttoverlust:
-2 235.02 USD (122 259 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (117.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.60 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
105.04%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
381 (55.78%)
Short-Positionen:
302 (44.22%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-92.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-379.81 USD (7)
Wachstum pro Monat :
14.88%
Jahresprognose:
180.53%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.51 USD
Maximaler:
724.70 USD (63.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.72% (724.70 USD)
Kapital:
78.46% (343.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 430
USDCHF 67
EURUSD 61
GBPUSD 24
USDCAD 20
AUDUSD 12
USDJPY 9
AUDCHF 9
GBPCAD 6
NZDUSD 6
EURJPY 5
AUDCAD 5
CADCHF 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 3
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
EURAUD 1
CHFJPY 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 268
USDCHF -15
EURUSD 22
GBPUSD 36
USDCAD -20
AUDUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 12
GBPCAD 10
NZDUSD 10
EURJPY 5
AUDCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
EURGBP 5
CADJPY 2
EURCHF -1
NZDCAD 1
GBPJPY 8
EURAUD -2
CHFJPY 0
AUDNZD 5
GBPAUD 0
XAGUSD 3
EURCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
USDCHF 3.2K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 3.2K
USDCAD -2.7K
AUDUSD 1.6K
USDJPY 2.7K
AUDCHF 1K
GBPCAD 1.1K
NZDUSD 963
EURJPY 813
AUDCAD 5
CADCHF 98
AUDJPY -36
EURGBP 352
CADJPY 406
EURCHF -27
NZDCAD 224
GBPJPY 1.2K
EURAUD -350
CHFJPY -7
AUDNZD 930
GBPAUD 30
XAGUSD 63
EURCAD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.08 USD
Schlechtester Trade: -166 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +117.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -92.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Pro.ECN2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LQDLLC-Live01
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 3
Exness-Real9
0.68 × 193
Alpari-Pro.ECN
1.58 × 1758
Alpari-Pro.ECN2
1.66 × 282
BlackBullMarkets-Live
1.70 × 218
Inveslo-Real
2.41 × 240
RoboForex-Prime
3.28 × 50
Investizo-Real
3.79 × 496
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
Exness-Real7
6.00 × 1
NAGACapital-Live03
7.33 × 3
XMGlobal-Real 32
9.10 × 48
RoboForex-Pro-2
12.00 × 4
The trading strategy has been changed since November 1, 2025. The profit line has become smoother and more stable.


Keine Bewertungen
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 17:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 05:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
