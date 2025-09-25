- Wachstum
Trades insgesamt:
683
Gewinntrades:
439 (64.27%)
Verlusttrades:
244 (35.72%)
Bester Trade:
50.08 USD
Schlechtester Trade:
-166.08 USD
Bruttoprofit:
2 610.74 USD (152 017 pips)
Bruttoverlust:
-2 235.02 USD (122 259 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (117.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.60 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
105.04%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
381 (55.78%)
Short-Positionen:
302 (44.22%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-92.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-379.81 USD (7)
Wachstum pro Monat :
14.88%
Jahresprognose:
180.53%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.51 USD
Maximaler:
724.70 USD (63.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.72% (724.70 USD)
Kapital:
78.46% (343.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|430
|USDCHF
|67
|EURUSD
|61
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|9
|AUDCHF
|9
|GBPCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|3
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|268
|USDCHF
|-15
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|-20
|AUDUSD
|14
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|12
|GBPCAD
|10
|NZDUSD
|10
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|0
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|5
|CADJPY
|2
|EURCHF
|-1
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|8
|EURAUD
|-2
|CHFJPY
|0
|AUDNZD
|5
|GBPAUD
|0
|XAGUSD
|3
|EURCAD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|14K
|USDCHF
|3.2K
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|3.2K
|USDCAD
|-2.7K
|AUDUSD
|1.6K
|USDJPY
|2.7K
|AUDCHF
|1K
|GBPCAD
|1.1K
|NZDUSD
|963
|EURJPY
|813
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|98
|AUDJPY
|-36
|EURGBP
|352
|CADJPY
|406
|EURCHF
|-27
|NZDCAD
|224
|GBPJPY
|1.2K
|EURAUD
|-350
|CHFJPY
|-7
|AUDNZD
|930
|GBPAUD
|30
|XAGUSD
|63
|EURCAD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +50.08 USD
Schlechtester Trade: -166 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +117.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -92.02 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Pro.ECN2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 3
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
Alpari-Pro.ECN
|1.58 × 1758
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.66 × 282
|
BlackBullMarkets-Live
|1.70 × 218
|
Inveslo-Real
|2.41 × 240
|
RoboForex-Prime
|3.28 × 50
|
Investizo-Real
|3.79 × 496
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
Exness-Real7
|6.00 × 1
|
NAGACapital-Live03
|7.33 × 3
|
XMGlobal-Real 32
|9.10 × 48
|
RoboForex-Pro-2
|12.00 × 4
The trading strategy has been changed since November 1, 2025. The profit line has become smoother and more stable.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
42%
0
0
USD
USD
546
USD
USD
15
99%
683
64%
100%
1.16
0.55
USD
USD
85%
1:500