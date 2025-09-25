- Прирост
Всего трейдов:
687
Прибыльных трейдов:
442 (64.33%)
Убыточных трейдов:
245 (35.66%)
Лучший трейд:
50.08 USD
Худший трейд:
-166.08 USD
Общая прибыль:
2 613.95 USD (152 346 pips)
Общий убыток:
-2 236.17 USD (122 346 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (117.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.60 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
105.04%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
381 (55.46%)
Коротких трейдов:
306 (44.54%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
5.91 USD
Средний убыток:
-9.13 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-92.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-379.81 USD (7)
Прирост в месяц:
15.31%
Годовой прогноз:
185.78%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.51 USD
Максимальная:
724.70 USD (63.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.72% (724.70 USD)
По эквити:
78.46% (343.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|430
|USDCHF
|69
|EURUSD
|63
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|9
|AUDCHF
|9
|GBPCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|3
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|268
|USDCHF
|-16
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|-20
|AUDUSD
|14
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|12
|GBPCAD
|10
|NZDUSD
|10
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|0
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|5
|CADJPY
|2
|EURCHF
|-1
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|8
|EURAUD
|-2
|CHFJPY
|0
|AUDNZD
|5
|GBPAUD
|0
|XAGUSD
|3
|EURCAD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|USDCHF
|3.1K
|EURUSD
|2.1K
|GBPUSD
|3.2K
|USDCAD
|-2.7K
|AUDUSD
|1.6K
|USDJPY
|2.7K
|AUDCHF
|1K
|GBPCAD
|1.1K
|NZDUSD
|963
|EURJPY
|813
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|98
|AUDJPY
|-36
|EURGBP
|352
|CADJPY
|406
|EURCHF
|-27
|NZDCAD
|224
|GBPJPY
|1.2K
|EURAUD
|-350
|CHFJPY
|-7
|AUDNZD
|930
|GBPAUD
|30
|XAGUSD
|63
|EURCAD
|-1
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.08 USD
Худший трейд: -166 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +117.90 USD
Макс. убыток в серии: -92.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 3
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
Alpari-Pro.ECN
|1.58 × 1758
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.66 × 282
|
BlackBullMarkets-Live
|1.70 × 218
|
Inveslo-Real
|2.41 × 240
|
RoboForex-Prime
|3.28 × 50
|
Investizo-Real
|3.79 × 496
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
Exness-Real7
|6.00 × 1
|
NAGACapital-Live03
|7.33 × 3
|
XMGlobal-Real 32
|9.10 × 48
|
RoboForex-Pro-2
|12.00 × 4
Стратегия торговли изменена с 01.11.2025. Линия прибыли стала более плавной и стабильной
Нет отзывов
