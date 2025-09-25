СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Stable
Aleksandr Fridenshtein

Stable

Aleksandr Fridenshtein
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
687
Прибыльных трейдов:
442 (64.33%)
Убыточных трейдов:
245 (35.66%)
Лучший трейд:
50.08 USD
Худший трейд:
-166.08 USD
Общая прибыль:
2 613.95 USD (152 346 pips)
Общий убыток:
-2 236.17 USD (122 346 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (117.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.60 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
105.04%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
381 (55.46%)
Коротких трейдов:
306 (44.54%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
5.91 USD
Средний убыток:
-9.13 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-92.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-379.81 USD (7)
Прирост в месяц:
15.31%
Годовой прогноз:
185.78%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.51 USD
Максимальная:
724.70 USD (63.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.72% (724.70 USD)
По эквити:
78.46% (343.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 430
USDCHF 69
EURUSD 63
GBPUSD 24
USDCAD 20
AUDUSD 12
USDJPY 9
AUDCHF 9
GBPCAD 6
NZDUSD 6
EURJPY 5
AUDCAD 5
CADCHF 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 3
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
EURAUD 1
CHFJPY 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 268
USDCHF -16
EURUSD 25
GBPUSD 36
USDCAD -20
AUDUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 12
GBPCAD 10
NZDUSD 10
EURJPY 5
AUDCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
EURGBP 5
CADJPY 2
EURCHF -1
NZDCAD 1
GBPJPY 8
EURAUD -2
CHFJPY 0
AUDNZD 5
GBPAUD 0
XAGUSD 3
EURCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
USDCHF 3.1K
EURUSD 2.1K
GBPUSD 3.2K
USDCAD -2.7K
AUDUSD 1.6K
USDJPY 2.7K
AUDCHF 1K
GBPCAD 1.1K
NZDUSD 963
EURJPY 813
AUDCAD 5
CADCHF 98
AUDJPY -36
EURGBP 352
CADJPY 406
EURCHF -27
NZDCAD 224
GBPJPY 1.2K
EURAUD -350
CHFJPY -7
AUDNZD 930
GBPAUD 30
XAGUSD 63
EURCAD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.08 USD
Худший трейд: -166 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +117.90 USD
Макс. убыток в серии: -92.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LQDLLC-Live01
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 3
Exness-Real9
0.68 × 193
Alpari-Pro.ECN
1.58 × 1758
Alpari-Pro.ECN2
1.66 × 282
BlackBullMarkets-Live
1.70 × 218
Inveslo-Real
2.41 × 240
RoboForex-Prime
3.28 × 50
Investizo-Real
3.79 × 496
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
Exness-Real7
6.00 × 1
NAGACapital-Live03
7.33 × 3
XMGlobal-Real 32
9.10 × 48
RoboForex-Pro-2
12.00 × 4
Стратегия торговли изменена с 01.11.2025. Линия прибыли стала более плавной и стабильной
Нет отзывов
