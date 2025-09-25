- 成长
交易:
683
盈利交易:
439 (64.27%)
亏损交易:
244 (35.72%)
最好交易:
50.08 USD
最差交易:
-166.08 USD
毛利:
2 610.74 USD (152 017 pips)
毛利亏损:
-2 235.02 USD (122 259 pips)
最大连续赢利:
31 (117.90 USD)
最大连续盈利:
146.60 USD (14)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
105.04%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.52
长期交易:
381 (55.78%)
短期交易:
302 (44.22%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
5.95 USD
平均损失:
-9.16 USD
最大连续失误:
20 (-92.02 USD)
最大连续亏损:
-379.81 USD (7)
每月增长:
14.88%
年度预测:
180.53%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
10.51 USD
最大值:
724.70 USD (63.56%)
相对跌幅:
结余:
84.72% (724.70 USD)
净值:
78.46% (343.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|430
|USDCHF
|67
|EURUSD
|61
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|9
|AUDCHF
|9
|GBPCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|3
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|268
|USDCHF
|-15
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|-20
|AUDUSD
|14
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|12
|GBPCAD
|10
|NZDUSD
|10
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|0
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|5
|CADJPY
|2
|EURCHF
|-1
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|8
|EURAUD
|-2
|CHFJPY
|0
|AUDNZD
|5
|GBPAUD
|0
|XAGUSD
|3
|EURCAD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|USDCHF
|3.2K
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|3.2K
|USDCAD
|-2.7K
|AUDUSD
|1.6K
|USDJPY
|2.7K
|AUDCHF
|1K
|GBPCAD
|1.1K
|NZDUSD
|963
|EURJPY
|813
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|98
|AUDJPY
|-36
|EURGBP
|352
|CADJPY
|406
|EURCHF
|-27
|NZDCAD
|224
|GBPJPY
|1.2K
|EURAUD
|-350
|CHFJPY
|-7
|AUDNZD
|930
|GBPAUD
|30
|XAGUSD
|63
|EURCAD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Pro.ECN2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 3
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
Alpari-Pro.ECN
|1.58 × 1758
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.66 × 282
|
BlackBullMarkets-Live
|1.70 × 218
|
Inveslo-Real
|2.41 × 240
|
RoboForex-Prime
|3.28 × 50
|
Investizo-Real
|3.79 × 496
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
Exness-Real7
|6.00 × 1
|
NAGACapital-Live03
|7.33 × 3
|
XMGlobal-Real 32
|9.10 × 48
|
RoboForex-Pro-2
|12.00 × 4
The trading strategy has been changed since November 1, 2025. The profit line has become smoother and more stable.
没有评论
