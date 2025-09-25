信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Stable
Aleksandr Fridenshtein

Stable

Aleksandr Fridenshtein
0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 42%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
683
盈利交易:
439 (64.27%)
亏损交易:
244 (35.72%)
最好交易:
50.08 USD
最差交易:
-166.08 USD
毛利:
2 610.74 USD (152 017 pips)
毛利亏损:
-2 235.02 USD (122 259 pips)
最大连续赢利:
31 (117.90 USD)
最大连续盈利:
146.60 USD (14)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
105.04%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.52
长期交易:
381 (55.78%)
短期交易:
302 (44.22%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
5.95 USD
平均损失:
-9.16 USD
最大连续失误:
20 (-92.02 USD)
最大连续亏损:
-379.81 USD (7)
每月增长:
14.88%
年度预测:
180.53%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
10.51 USD
最大值:
724.70 USD (63.56%)
相对跌幅:
结余:
84.72% (724.70 USD)
净值:
78.46% (343.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 430
USDCHF 67
EURUSD 61
GBPUSD 24
USDCAD 20
AUDUSD 12
USDJPY 9
AUDCHF 9
GBPCAD 6
NZDUSD 6
EURJPY 5
AUDCAD 5
CADCHF 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 3
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
EURAUD 1
CHFJPY 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 268
USDCHF -15
EURUSD 22
GBPUSD 36
USDCAD -20
AUDUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 12
GBPCAD 10
NZDUSD 10
EURJPY 5
AUDCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
EURGBP 5
CADJPY 2
EURCHF -1
NZDCAD 1
GBPJPY 8
EURAUD -2
CHFJPY 0
AUDNZD 5
GBPAUD 0
XAGUSD 3
EURCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 14K
USDCHF 3.2K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 3.2K
USDCAD -2.7K
AUDUSD 1.6K
USDJPY 2.7K
AUDCHF 1K
GBPCAD 1.1K
NZDUSD 963
EURJPY 813
AUDCAD 5
CADCHF 98
AUDJPY -36
EURGBP 352
CADJPY 406
EURCHF -27
NZDCAD 224
GBPJPY 1.2K
EURAUD -350
CHFJPY -7
AUDNZD 930
GBPAUD 30
XAGUSD 63
EURCAD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.08 USD
最差交易: -166 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +117.90 USD
最大连续亏损: -92.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Pro.ECN2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LQDLLC-Live01
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 3
Exness-Real9
0.68 × 193
Alpari-Pro.ECN
1.58 × 1758
Alpari-Pro.ECN2
1.66 × 282
BlackBullMarkets-Live
1.70 × 218
Inveslo-Real
2.41 × 240
RoboForex-Prime
3.28 × 50
Investizo-Real
3.79 × 496
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
Exness-Real7
6.00 × 1
NAGACapital-Live03
7.33 × 3
XMGlobal-Real 32
9.10 × 48
RoboForex-Pro-2
12.00 × 4
The trading strategy has been changed since November 1, 2025. The profit line has become smoother and more stable.


没有评论
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 17:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 05:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Stable
每月30 USD
42%
0
0
USD
546
USD
15
99%
683
64%
100%
1.16
0.55
USD
85%
1:500
