Negociações:
683
Negociações com lucro:
439 (64.27%)
Negociações com perda:
244 (35.72%)
Melhor negociação:
50.08 USD
Pior negociação:
-166.08 USD
Lucro bruto:
2 610.74 USD (152 017 pips)
Perda bruta:
-2 235.02 USD (122 259 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (117.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
146.60 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
105.04%
Último negócio:
29 minutos atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
381 (55.78%)
Negociações curtas:
302 (44.22%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.55 USD
Lucro médio:
5.95 USD
Perda média:
-9.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-92.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-379.81 USD (7)
Crescimento mensal:
14.88%
Previsão anual:
180.53%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.51 USD
Máximo:
724.70 USD (63.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.72% (724.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.46% (343.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|430
|USDCHF
|67
|EURUSD
|61
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|9
|AUDCHF
|9
|GBPCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|3
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|268
|USDCHF
|-15
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|-20
|AUDUSD
|14
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|12
|GBPCAD
|10
|NZDUSD
|10
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|0
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|5
|CADJPY
|2
|EURCHF
|-1
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|8
|EURAUD
|-2
|CHFJPY
|0
|AUDNZD
|5
|GBPAUD
|0
|XAGUSD
|3
|EURCAD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|USDCHF
|3.2K
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|3.2K
|USDCAD
|-2.7K
|AUDUSD
|1.6K
|USDJPY
|2.7K
|AUDCHF
|1K
|GBPCAD
|1.1K
|NZDUSD
|963
|EURJPY
|813
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|98
|AUDJPY
|-36
|EURGBP
|352
|CADJPY
|406
|EURCHF
|-27
|NZDCAD
|224
|GBPJPY
|1.2K
|EURAUD
|-350
|CHFJPY
|-7
|AUDNZD
|930
|GBPAUD
|30
|XAGUSD
|63
|EURCAD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.08 USD
Pior negociação: -166 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +117.90 USD
Máxima perda consecutiva: -92.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 3
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
Alpari-Pro.ECN
|1.58 × 1758
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.66 × 282
|
BlackBullMarkets-Live
|1.70 × 218
|
Inveslo-Real
|2.41 × 240
|
RoboForex-Prime
|3.28 × 50
|
Investizo-Real
|3.79 × 496
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
Exness-Real7
|6.00 × 1
|
NAGACapital-Live03
|7.33 × 3
|
XMGlobal-Real 32
|9.10 × 48
|
RoboForex-Pro-2
|12.00 × 4
The trading strategy has been changed since November 1, 2025. The profit line has become smoother and more stable.
