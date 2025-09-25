- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
683
利益トレード:
439 (64.27%)
損失トレード:
244 (35.72%)
ベストトレード:
50.08 USD
最悪のトレード:
-166.08 USD
総利益:
2 610.74 USD (152 017 pips)
総損失:
-2 235.02 USD (122 259 pips)
最大連続の勝ち:
31 (117.90 USD)
最大連続利益:
146.60 USD (14)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
105.04%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
381 (55.78%)
短いトレード:
302 (44.22%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.55 USD
平均利益:
5.95 USD
平均損失:
-9.16 USD
最大連続の負け:
20 (-92.02 USD)
最大連続損失:
-379.81 USD (7)
月間成長:
14.88%
年間予想:
180.53%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.51 USD
最大の:
724.70 USD (63.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.72% (724.70 USD)
エクイティによる:
78.46% (343.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|430
|USDCHF
|67
|EURUSD
|61
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|9
|AUDCHF
|9
|GBPCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|3
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|268
|USDCHF
|-15
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|-20
|AUDUSD
|14
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|12
|GBPCAD
|10
|NZDUSD
|10
|EURJPY
|5
|AUDCAD
|0
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|5
|CADJPY
|2
|EURCHF
|-1
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|8
|EURAUD
|-2
|CHFJPY
|0
|AUDNZD
|5
|GBPAUD
|0
|XAGUSD
|3
|EURCAD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|USDCHF
|3.2K
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|3.2K
|USDCAD
|-2.7K
|AUDUSD
|1.6K
|USDJPY
|2.7K
|AUDCHF
|1K
|GBPCAD
|1.1K
|NZDUSD
|963
|EURJPY
|813
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|98
|AUDJPY
|-36
|EURGBP
|352
|CADJPY
|406
|EURCHF
|-27
|NZDCAD
|224
|GBPJPY
|1.2K
|EURAUD
|-350
|CHFJPY
|-7
|AUDNZD
|930
|GBPAUD
|30
|XAGUSD
|63
|EURCAD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.08 USD
最悪のトレード: -166 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +117.90 USD
最大連続損失: -92.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Pro.ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 3
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
Alpari-Pro.ECN
|1.58 × 1758
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.66 × 282
|
BlackBullMarkets-Live
|1.70 × 218
|
Inveslo-Real
|2.41 × 240
|
RoboForex-Prime
|3.28 × 50
|
Investizo-Real
|3.79 × 496
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
Exness-Real7
|6.00 × 1
|
NAGACapital-Live03
|7.33 × 3
|
XMGlobal-Real 32
|9.10 × 48
|
RoboForex-Pro-2
|12.00 × 4
The trading strategy has been changed since November 1, 2025. The profit line has become smoother and more stable.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
42%
0
0
USD
USD
546
USD
USD
15
99%
683
64%
100%
1.16
0.55
USD
USD
85%
1:500