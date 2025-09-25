シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Stable
Aleksandr Fridenshtein

Stable

Aleksandr Fridenshtein
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 42%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
683
利益トレード:
439 (64.27%)
損失トレード:
244 (35.72%)
ベストトレード:
50.08 USD
最悪のトレード:
-166.08 USD
総利益:
2 610.74 USD (152 017 pips)
総損失:
-2 235.02 USD (122 259 pips)
最大連続の勝ち:
31 (117.90 USD)
最大連続利益:
146.60 USD (14)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
105.04%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
381 (55.78%)
短いトレード:
302 (44.22%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.55 USD
平均利益:
5.95 USD
平均損失:
-9.16 USD
最大連続の負け:
20 (-92.02 USD)
最大連続損失:
-379.81 USD (7)
月間成長:
14.88%
年間予想:
180.53%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.51 USD
最大の:
724.70 USD (63.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.72% (724.70 USD)
エクイティによる:
78.46% (343.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 430
USDCHF 67
EURUSD 61
GBPUSD 24
USDCAD 20
AUDUSD 12
USDJPY 9
AUDCHF 9
GBPCAD 6
NZDUSD 6
EURJPY 5
AUDCAD 5
CADCHF 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 3
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
EURAUD 1
CHFJPY 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 268
USDCHF -15
EURUSD 22
GBPUSD 36
USDCAD -20
AUDUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 12
GBPCAD 10
NZDUSD 10
EURJPY 5
AUDCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
EURGBP 5
CADJPY 2
EURCHF -1
NZDCAD 1
GBPJPY 8
EURAUD -2
CHFJPY 0
AUDNZD 5
GBPAUD 0
XAGUSD 3
EURCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 14K
USDCHF 3.2K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 3.2K
USDCAD -2.7K
AUDUSD 1.6K
USDJPY 2.7K
AUDCHF 1K
GBPCAD 1.1K
NZDUSD 963
EURJPY 813
AUDCAD 5
CADCHF 98
AUDJPY -36
EURGBP 352
CADJPY 406
EURCHF -27
NZDCAD 224
GBPJPY 1.2K
EURAUD -350
CHFJPY -7
AUDNZD 930
GBPAUD 30
XAGUSD 63
EURCAD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.08 USD
最悪のトレード: -166 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +117.90 USD
最大連続損失: -92.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Pro.ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LQDLLC-Live01
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 3
Exness-Real9
0.68 × 193
Alpari-Pro.ECN
1.58 × 1758
Alpari-Pro.ECN2
1.66 × 282
BlackBullMarkets-Live
1.70 × 218
Inveslo-Real
2.41 × 240
RoboForex-Prime
3.28 × 50
Investizo-Real
3.79 × 496
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
Exness-Real7
6.00 × 1
NAGACapital-Live03
7.33 × 3
XMGlobal-Real 32
9.10 × 48
RoboForex-Pro-2
12.00 × 4
The trading strategy has been changed since November 1, 2025. The profit line has become smoother and more stable.


レビューなし
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 17:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 05:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
