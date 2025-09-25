SeñalesSecciones
Aleksandr Fridenshtein

Stable

0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 44%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
682
Transacciones Rentables:
439 (64.36%)
Transacciones Irrentables:
243 (35.63%)
Mejor transacción:
50.08 USD
Peor transacción:
-166.08 USD
Beneficio Bruto:
2 610.74 USD (152 017 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 225.66 USD (122 048 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (117.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
146.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
105.04%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
58
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.53
Transacciones Largas:
380 (55.72%)
Transacciones Cortas:
302 (44.28%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.56 USD
Beneficio medio:
5.95 USD
Pérdidas medias:
-9.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-92.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-379.81 USD (7)
Crecimiento al mes:
16.85%
Pronóstico anual:
204.40%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.51 USD
Máxima:
724.70 USD (63.56%)
Reducción relativa:
De balance:
84.72% (724.70 USD)
De fondos:
78.46% (343.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 429
USDCHF 67
EURUSD 61
GBPUSD 24
USDCAD 20
AUDUSD 12
USDJPY 9
AUDCHF 9
GBPCAD 6
NZDUSD 6
EURJPY 5
AUDCAD 5
CADCHF 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 3
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
EURAUD 1
CHFJPY 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 277
USDCHF -15
EURUSD 22
GBPUSD 36
USDCAD -20
AUDUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 12
GBPCAD 10
NZDUSD 10
EURJPY 5
AUDCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
EURGBP 5
CADJPY 2
EURCHF -1
NZDCAD 1
GBPJPY 8
EURAUD -2
CHFJPY 0
AUDNZD 5
GBPAUD 0
XAGUSD 3
EURCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 14K
USDCHF 3.2K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 3.2K
USDCAD -2.7K
AUDUSD 1.6K
USDJPY 2.7K
AUDCHF 1K
GBPCAD 1.1K
NZDUSD 963
EURJPY 813
AUDCAD 5
CADCHF 98
AUDJPY -36
EURGBP 352
CADJPY 406
EURCHF -27
NZDCAD 224
GBPJPY 1.2K
EURAUD -350
CHFJPY -7
AUDNZD 930
GBPAUD 30
XAGUSD 63
EURCAD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.08 USD
Peor transacción: -166 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +117.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -92.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-Pro.ECN2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LQDLLC-Live01
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 3
Exness-Real9
0.68 × 193
Alpari-Pro.ECN
1.58 × 1758
Alpari-Pro.ECN2
1.66 × 282
BlackBullMarkets-Live
1.70 × 218
Inveslo-Real
2.41 × 240
RoboForex-Prime
3.28 × 50
Investizo-Real
3.79 × 496
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
Exness-Real7
6.00 × 1
NAGACapital-Live03
7.33 × 3
XMGlobal-Real 32
9.10 × 48
RoboForex-Pro-2
12.00 × 4
The trading strategy has been changed since November 1, 2025. The profit line has become smoother and more stable.


No hay comentarios
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 17:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 05:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
