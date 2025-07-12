SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GemGird Volatility
Yu-ji Kaide

GemGird Volatility

Yu-ji Kaide
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
174
Kârla kapanan işlemler:
136 (78.16%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (21.84%)
En iyi işlem:
701.00 JPY
En kötü işlem:
-2 445.22 JPY
Brüt kâr:
30 538.00 JPY (28 530 pips)
Brüt zarar:
-27 989.54 JPY (25 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (6 319.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
6 319.00 JPY (22)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
47 (27.01%)
Satış işlemleri:
127 (72.99%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
14.65 JPY
Ortalama kâr:
224.54 JPY
Ortalama zarar:
-736.57 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7 076.66 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-7 076.66 JPY (9)
Aylık büyüme:
4.07%
Yıllık tahmin:
49.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 796.54 JPY
Maksimum:
14 756.54 JPY (9.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.13% (14 756.54 JPY)
Varlığa göre:
23.08% (36 849.32 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 127
NZDCAD 42
AUDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD -36
NZDCAD 48
AUDCAD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD -3.6K
NZDCAD 5.1K
AUDCAD 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +701.00 JPY
En kötü işlem: -2 445 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +6 319.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -7 076.66 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 8
Exness-Real6
0.38 × 53
Exness-Real4
0.50 × 18
Exness-Real2
0.60 × 198
Exness-Real
0.67 × 207
TitanFX-01
1.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
1.45 × 11
XM.COM-Real 11
1.86 × 7
Tickmill-Live04
3.00 × 1
Pepperstone-Edge11
3.00 × 1
XM.COM-Real 14
8.00 × 1
InstaForex-Europe.com
8.00 × 2
Alpari-Standard3
13.50 × 4
VantageInternational-Live 12
18.00 × 1
ICMarkets-Live04
25.50 × 2
GemGird Volatility is a grid EA for AUDCAD and EURCAD that can be used for long-term operations.

It is a “pick-and-pin” type, but when buying more positions, the number of lots is not increased and the positions are bought in the same amount.
(Non-martingale type).

This type trades only when volatility is high and does not trade much during normal times.

When the market is stable, we may not trade even once a month, so we recommend this type to those who can take a long view.

On average, the number of trades is around 150 times per year for AUDCAD and 200 times per year for EURCAD.

The maximum drawdown is around $1,000, and the EA can be used with funds as low as $1,000 for each currency pair.

Currency pair：AUDCAD,EURCAD

Time frame: M5


İnceleme yok
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 00:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GemGird Volatility
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
156K
JPY
17
100%
174
78%
100%
1.09
14.65
JPY
23%
1:500
