Yu-ji Kaide

GemNanpin LongOnly JPY

Yu-ji Kaide
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Axi-US15-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
161 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (12.50%)
En iyi işlem:
2 865.00 JPY
En kötü işlem:
-1 226.00 JPY
Brüt kâr:
89 768.00 JPY (84 323 pips)
Brüt zarar:
-10 768.00 JPY (13 258 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (14 443.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
14 443.00 JPY (36)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
99.31%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
64.44
Alış işlemleri:
184 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
8.34
Beklenen getiri:
429.35 JPY
Ortalama kâr:
557.57 JPY
Ortalama zarar:
-468.17 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-855.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 226.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
4.32%
Yıllık tahmin:
52.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
1 226.00 JPY (0.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.49% (1 226.00 JPY)
Varlığa göre:
6.98% (19 005.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 76
EURJPY 67
NZDJPY 41
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 355
EURJPY 202
NZDJPY 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 35K
EURJPY 23K
NZDJPY 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 865.00 JPY
En kötü işlem: -1 226 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14 443.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -855.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

GemNanpin Long Only is a buy-only nanpin EA for two mid-risk currency pairs (NZDJPY and USDJPY).

It is a martingale type EA that increases the number of positions each time you nanpin.

Martingale has the advantage of being able to close out positions quickly, but it has the disadvantage of increasing unrealized losses if the price continues to fall.

This type has higher risk than other GEMGEM EAs, and the returns are also higher.

It supports two currency pairs, NZDJPY and USDJPY, and assumes a maximum unrealized loss of &7,000～$8,000 per 0.01 lot.

Symbol: NZDJPY, USDJPY

Time frame: M1


İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 05:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
