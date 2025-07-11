- Büyüme
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
161 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (12.50%)
En iyi işlem:
2 865.00 JPY
En kötü işlem:
-1 226.00 JPY
Brüt kâr:
89 768.00 JPY (84 323 pips)
Brüt zarar:
-10 768.00 JPY (13 258 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (14 443.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
14 443.00 JPY (36)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
99.31%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
64.44
Alış işlemleri:
184 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
8.34
Beklenen getiri:
429.35 JPY
Ortalama kâr:
557.57 JPY
Ortalama zarar:
-468.17 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-855.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 226.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
4.32%
Yıllık tahmin:
52.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
1 226.00 JPY (0.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.49% (1 226.00 JPY)
Varlığa göre:
6.98% (19 005.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|76
|EURJPY
|67
|NZDJPY
|41
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|355
|EURJPY
|202
|NZDJPY
|135
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|35K
|EURJPY
|23K
|NZDJPY
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
En iyi işlem: +2 865.00 JPY
En kötü işlem: -1 226 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14 443.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -855.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GemNanpin Long Only is a buy-only nanpin EA for two mid-risk currency pairs (NZDJPY and USDJPY).
It is a martingale type EA that increases the number of positions each time you nanpin.
Martingale has the advantage of being able to close out positions quickly, but it has the disadvantage of increasing unrealized losses if the price continues to fall.
This type has higher risk than other GEMGEM EAs, and the returns are also higher.
It supports two currency pairs, NZDJPY and USDJPY, and assumes a maximum unrealized loss of &7,000～$8,000 per 0.01 lot.
Symbol: NZDJPY, USDJPY
Time frame: M1
