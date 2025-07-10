- Büyüme
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
144 (83.72%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (16.28%)
En iyi işlem:
2 444.00 JPY
En kötü işlem:
-1 350.00 JPY
Brüt kâr:
76 057.00 JPY (71 959 pips)
Brüt zarar:
-10 299.00 JPY (12 016 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (19 670.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
19 670.00 JPY (45)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
37.79%
Maks. mevduat yükü:
1.17%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
23.33
Alış işlemleri:
172 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7.38
Beklenen getiri:
382.31 JPY
Ortalama kâr:
528.17 JPY
Ortalama zarar:
-367.82 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 110.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-2 818.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
0.70%
Yıllık tahmin:
8.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
298.00 JPY
Maksimum:
2 818.00 JPY (1.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.61% (2 818.00 JPY)
Varlığa göre:
5.37% (11 060.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDJPY
|576
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDJPY
|60K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 444.00 JPY
En kötü işlem: -1 350 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +19 670.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 110.00 JPY
GemNanpin Stacking is an EA for buying NZDJPY for long-term operation.
Although it is a nanpin type, it does not increase the number of lots when buying more positions, but buys more positions with the same number of lots.
(Non-martingale type).
Therefore, the risk of failure is reduced because the margin retention rate is less likely to fall when the price falls.
Since it is not a martingale, positions entered at high prices tend to be caught, but since it is a buy-only system, positive swaps are accumulated.
It may take some time to unwind a position, but this is expected to improve gradually due to the swap.
According to the back test results from 2007, the maximum drawdown per 0.01 lot (the maximum drop in value with unrealized losses) is approximately $2,000, so be sure to put in more money than that.
Since the stop-loss setting is not included, please use the indicator if you want to put in a stop-loss.
Symbol:NZDJPY
Timeflame:H1
