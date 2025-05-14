- Büyüme
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
222 (94.06%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (5.93%)
En iyi işlem:
118.38 USD
En kötü işlem:
-53.97 USD
Brüt kâr:
1 543.57 USD (82 016 pips)
Brüt zarar:
-342.50 USD (21 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (615.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
615.07 USD (71)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
44.13%
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
22.13
Alış işlemleri:
236 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.51
Beklenen getiri:
5.09 USD
Ortalama kâr:
6.95 USD
Ortalama zarar:
-24.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.97 USD (1)
Aylık büyüme:
11.54%
Yıllık tahmin:
140.07%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.06 USD
Maksimum:
54.27 USD (2.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.94% (43.21 USD)
Varlığa göre:
23.60% (235.96 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +118.38 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 71
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +615.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Keep Moving Forward for Success
- Broker: Any broker with a low spread.
- Minimum initial deposit: $500 in accounts with 1:500 leverage.
- Recommended initial deposit: $1000 in accounts with 1:500 leverage.
İnceleme yok
