- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
428
盈利交易:
409 (95.56%)
亏损交易:
19 (4.44%)
最好交易:
160.64 USD
最差交易:
-2 179.00 USD
毛利:
3 783.98 USD (154 975 pips)
毛利亏损:
-2 703.07 USD (67 746 pips)
最大连续赢利:
90 (1 192.20 USD)
最大连续盈利:
1 192.20 USD (90)
夏普比率:
0.08
交易活动:
62.06%
最大入金加载:
0.97%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.47
长期交易:
427 (99.77%)
短期交易:
1 (0.23%)
利润因子:
1.40
预期回报:
2.53 USD
平均利润:
9.25 USD
平均损失:
-142.27 USD
最大连续失误:
2 (-2 301.15 USD)
最大连续亏损:
-2 301.15 USD (2)
每月增长:
3.36%
年度预测:
40.76%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
22.06 USD
最大值:
2 301.90 USD (54.08%)
相对跌幅:
结余:
25.51% (2 301.65 USD)
净值:
42.24% (2 980.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|427
|AUDCAD.m
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|1.1K
|AUDCAD.m
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|87K
|AUDCAD.m
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +160.64 USD
最差交易: -2 179 USD
最大连续赢利: 90
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 192.20 USD
最大连续亏损: -2 301.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Keep Moving Forward for Success
- Broker: Any broker with a low spread.
