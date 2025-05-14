- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
428
Transacciones Rentables:
409 (95.56%)
Transacciones Irrentables:
19 (4.44%)
Mejor transacción:
160.64 USD
Peor transacción:
-2 179.00 USD
Beneficio Bruto:
3 783.98 USD (154 975 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 703.07 USD (67 746 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
90 (1 192.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 192.20 USD (90)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
62.06%
Carga máxima del depósito:
0.97%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.47
Transacciones Largas:
427 (99.77%)
Transacciones Cortas:
1 (0.23%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
2.53 USD
Beneficio medio:
9.25 USD
Pérdidas medias:
-142.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2 301.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 301.15 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.36%
Pronóstico anual:
40.76%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.06 USD
Máxima:
2 301.90 USD (54.08%)
Reducción relativa:
De balance:
25.51% (2 301.65 USD)
De fondos:
42.24% (2 980.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|427
|AUDCAD.m
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.m
|1.1K
|AUDCAD.m
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.m
|87K
|AUDCAD.m
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +160.64 USD
Peor transacción: -2 179 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 90
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 192.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 301.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Keep Moving Forward for Success
- Broker: Any broker with a low spread.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
100%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
33
99%
428
95%
62%
1.39
2.53
USD
USD
42%
1:500