Komang Endra Supiawan

Star Moon

Komang Endra Supiawan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 100%
Monex-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
428
Прибыльных трейдов:
409 (95.56%)
Убыточных трейдов:
19 (4.44%)
Лучший трейд:
160.64 USD
Худший трейд:
-2 179.00 USD
Общая прибыль:
3 783.98 USD (154 975 pips)
Общий убыток:
-2 703.07 USD (67 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (1 192.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 192.20 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
62.06%
Макс. загрузка депозита:
0.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
427 (99.77%)
Коротких трейдов:
1 (0.23%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
2.53 USD
Средняя прибыль:
9.25 USD
Средний убыток:
-142.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2 301.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 301.15 USD (2)
Прирост в месяц:
3.36%
Годовой прогноз:
40.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.06 USD
Максимальная:
2 301.90 USD (54.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.51% (2 301.65 USD)
По эквити:
42.24% (2 980.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 427
AUDCAD.m 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 1.1K
AUDCAD.m -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 87K
AUDCAD.m -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.64 USD
Худший трейд: -2 179 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 192.20 USD
Макс. убыток в серии: -2 301.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Keep Moving Forward for Success

  • Broker: Any broker with a low spread.


Нет отзывов
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 03:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 03:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 16:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
