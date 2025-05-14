- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
428
Прибыльных трейдов:
409 (95.56%)
Убыточных трейдов:
19 (4.44%)
Лучший трейд:
160.64 USD
Худший трейд:
-2 179.00 USD
Общая прибыль:
3 783.98 USD (154 975 pips)
Общий убыток:
-2 703.07 USD (67 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (1 192.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 192.20 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
62.06%
Макс. загрузка депозита:
0.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
427 (99.77%)
Коротких трейдов:
1 (0.23%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
2.53 USD
Средняя прибыль:
9.25 USD
Средний убыток:
-142.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2 301.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 301.15 USD (2)
Прирост в месяц:
3.36%
Годовой прогноз:
40.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.06 USD
Максимальная:
2 301.90 USD (54.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.51% (2 301.65 USD)
По эквити:
42.24% (2 980.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|427
|AUDCAD.m
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|1.1K
|AUDCAD.m
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|87K
|AUDCAD.m
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +160.64 USD
Худший трейд: -2 179 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 192.20 USD
Макс. убыток в серии: -2 301.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Keep Moving Forward for Success
- Broker: Any broker with a low spread.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
100%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
33
99%
428
95%
62%
1.39
2.53
USD
USD
42%
1:500