- 자본
- 축소
트레이드:
429
이익 거래:
409 (95.33%)
손실 거래:
20 (4.66%)
최고의 거래:
160.64 USD
최악의 거래:
-2 179.00 USD
총 수익:
3 783.98 USD (154 975 pips)
총 손실:
-2 743.35 USD (71 768 pips)
연속 최대 이익:
90 (1 192.20 USD)
연속 최대 이익:
1 192.20 USD (90)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
89.76%
최대 입금량:
0.97%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.45
롱(주식매수):
428 (99.77%)
숏(주식차입매도):
1 (0.23%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
2.43 USD
평균 이익:
9.25 USD
평균 손실:
-137.17 USD
연속 최대 손실:
2 (-2 301.15 USD)
연속 최대 손실:
-2 301.15 USD (2)
월별 성장률:
2.05%
연간 예측:
24.83%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.06 USD
최대한의:
2 301.90 USD (54.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.51% (2 301.65 USD)
자본금별:
42.24% (2 980.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|428
|AUDCAD.m
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|1K
|AUDCAD.m
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|83K
|AUDCAD.m
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +160.64 USD
최악의 거래: -2 179 USD
연속 최대 이익: 90
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 192.20 USD
연속 최대 손실: -2 301.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Keep Moving Forward for Success
- Broker: Any broker with a low spread.
