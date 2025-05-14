- Crescimento
Negociações:
428
Negociações com lucro:
409 (95.56%)
Negociações com perda:
19 (4.44%)
Melhor negociação:
160.64 USD
Pior negociação:
-2 179.00 USD
Lucro bruto:
3 783.98 USD (154 975 pips)
Perda bruta:
-2 703.07 USD (67 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
90 (1 192.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 192.20 USD (90)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
62.06%
Depósito máximo carregado:
0.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
427 (99.77%)
Negociações curtas:
1 (0.23%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
2.53 USD
Lucro médio:
9.25 USD
Perda média:
-142.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2 301.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 301.15 USD (2)
Crescimento mensal:
3.36%
Previsão anual:
40.76%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.06 USD
Máximo:
2 301.90 USD (54.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.51% (2 301.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.24% (2 980.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|427
|AUDCAD.m
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|1.1K
|AUDCAD.m
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|87K
|AUDCAD.m
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Keep Moving Forward for Success
- Broker: Any broker with a low spread.
Sem comentários
