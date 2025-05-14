- Crescita
Trade:
236
Profit Trade:
222 (94.06%)
Loss Trade:
14 (5.93%)
Best Trade:
118.38 USD
Worst Trade:
-53.97 USD
Profitto lordo:
1 543.57 USD (82 016 pips)
Perdita lorda:
-342.50 USD (21 001 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (615.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
615.07 USD (71)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
44.13%
Massimo carico di deposito:
0.97%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
22.13
Long Trade:
236 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.51
Profitto previsto:
5.09 USD
Profitto medio:
6.95 USD
Perdita media:
-24.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.97 USD (1)
Crescita mensile:
12.03%
Previsione annuale:
145.97%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.06 USD
Massimale:
54.27 USD (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.94% (43.21 USD)
Per equità:
23.60% (235.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|236
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|61K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +118.38 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 71
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +615.07 USD
Massima perdita consecutiva: -28.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- Broker: Any broker with a low spread.
- Minimum initial deposit: $500 in accounts with 1:500 leverage.
- Recommended initial deposit: $1000 in accounts with 1:500 leverage.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
75%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
20
99%
236
94%
44%
4.50
5.09
USD
USD
24%
1:500