トレード:
428
利益トレード:
409 (95.56%)
損失トレード:
19 (4.44%)
ベストトレード:
160.64 USD
最悪のトレード:
-2 179.00 USD
総利益:
3 783.98 USD (154 975 pips)
総損失:
-2 703.07 USD (67 746 pips)
最大連続の勝ち:
90 (1 192.20 USD)
最大連続利益:
1 192.20 USD (90)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
62.06%
最大入金額:
0.97%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
427 (99.77%)
短いトレード:
1 (0.23%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
2.53 USD
平均利益:
9.25 USD
平均損失:
-142.27 USD
最大連続の負け:
2 (-2 301.15 USD)
最大連続損失:
-2 301.15 USD (2)
月間成長:
3.36%
年間予想:
40.76%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.06 USD
最大の:
2 301.90 USD (54.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.51% (2 301.65 USD)
エクイティによる:
42.24% (2 980.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|427
|AUDCAD.m
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|1.1K
|AUDCAD.m
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|87K
|AUDCAD.m
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Keep Moving Forward for Success
- Broker: Any broker with a low spread.
