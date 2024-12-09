SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AltoPeak Pepperstone
Michael Ray Wenceslao

AltoPeak Pepperstone

Michael Ray Wenceslao
0 inceleme
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
219
Kârla kapanan işlemler:
142 (64.84%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (35.16%)
En iyi işlem:
32.72 USD
En kötü işlem:
-22.72 USD
Brüt kâr:
600.49 USD (70 072 pips)
Brüt zarar:
-631.72 USD (72 578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (41.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.41 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
72.27%
Maks. mevduat yükü:
3.25%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
102 (46.58%)
Satış işlemleri:
117 (53.42%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
4.23 USD
Ortalama zarar:
-8.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-105.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.31 USD (13)
Aylık büyüme:
-8.34%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.79 USD
Maksimum:
193.97 USD (30.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.71% (193.14 USD)
Varlığa göre:
7.57% (69.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 46
EURCHF 33
GBPAUD 31
EURCAD 29
AUS200 26
UK100 24
GBPNZD 13
NZDCAD 10
EURUSD 3
GBPCAD 3
AUDNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -73
EURCHF 24
GBPAUD 55
EURCAD -59
AUS200 -20
UK100 -7
GBPNZD 12
NZDCAD 16
EURUSD 18
GBPCAD 3
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -7.2K
EURCHF 2.4K
GBPAUD 8.6K
EURCAD -7.4K
AUS200 -3.9K
UK100 -954
GBPNZD 2.3K
NZDCAD 2.5K
EURUSD 828
GBPCAD 453
AUDNZD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.72 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +41.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.38 × 285
ForexTimeFXTM-Live01
0.39 × 114
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.49 × 349
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 1789
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.03 × 408
56 daha fazla...
This is a 12-year historically tested EA with multiple algorithms. One algorithm uses statistical arbitrage (pairs trading). 
İnceleme yok
2025.09.15 11:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 03:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 00:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 03:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 16:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 05:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.02 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AltoPeak Pepperstone
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
866
USD
42
91%
219
64%
72%
0.95
-0.14
USD
21%
1:500
