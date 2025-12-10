SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / X2AltoPeakBlackbull
Michael Ray Wenceslao

X2AltoPeakBlackbull

Michael Ray Wenceslao
0 inceleme
108 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
594
Kârla kapanan işlemler:
399 (67.17%)
Zararla kapanan işlemler:
195 (32.83%)
En iyi işlem:
104.52 NZD
En kötü işlem:
-86.60 NZD
Brüt kâr:
4 712.16 NZD (158 665 pips)
Brüt zarar:
-4 857.47 NZD (161 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (53.08 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
237.75 NZD (11)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.89%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
269 (45.29%)
Satış işlemleri:
325 (54.71%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.24 NZD
Ortalama kâr:
11.81 NZD
Ortalama zarar:
-24.91 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-444.86 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-444.86 NZD (22)
Aylık büyüme:
5.25%
Yıllık tahmin:
63.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
785.38 NZD
Maksimum:
999.00 NZD (70.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.33% (999.57 NZD)
Varlığa göre:
2.13% (54.61 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADp 153
EURCHFp 116
GBPNZDp 93
GBPAUDp 59
UK100 42
NZDCADp 40
EURCADp 35
AUS200 29
XAUUSDp 12
EURUSDp 5
GBPCADp 5
EURGBPp 3
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADp 36
EURCHFp -39
GBPNZDp 58
GBPAUDp -155
UK100 153
NZDCADp 18
EURCADp -15
AUS200 -77
XAUUSDp -87
EURUSDp 88
GBPCADp 10
EURGBPp -6
USDCADp -97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADp 7K
EURCHFp -1.9K
GBPNZDp 1.4K
GBPAUDp -4.7K
UK100 4.3K
NZDCADp 1.1K
EURCADp -3.9K
AUS200 -4K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 1.2K
GBPCADp 860
EURGBPp -143
USDCADp -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.52 NZD
En kötü işlem: -87 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +53.08 NZD
Maksimum ardışık zarar: -444.86 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.10 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
X2AltoPeakBlackbull
Ayda 999 USD
-0%
0
0
USD
2.6K
NZD
108
0%
594
67%
100%
0.97
-0.24
NZD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.