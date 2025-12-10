SinyallerBölümler
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing2

Michael Ray Wenceslao
0 inceleme
93 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -27%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
474
Kârla kapanan işlemler:
304 (64.13%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (35.86%)
En iyi işlem:
52.22 NZD
En kötü işlem:
-44.30 NZD
Brüt kâr:
2 094.07 NZD (122 600 pips)
Brüt zarar:
-2 329.56 NZD (138 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (26.59 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
119.05 NZD (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.29%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
217 (45.78%)
Satış işlemleri:
257 (54.22%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.50 NZD
Ortalama kâr:
6.89 NZD
Ortalama zarar:
-13.70 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-222.34 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.34 NZD (22)
Aylık büyüme:
9.88%
Yıllık tahmin:
119.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
538.24 NZD
Maksimum:
611.80 NZD (66.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.94% (614.08 NZD)
Varlığa göre:
2.75% (14.81 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADp 115
EURCHFp 85
GBPNZDp 69
GBPAUDp 48
NZDCADp 36
UK100 36
EURCADp 29
AUS200 29
XAUUSDp 12
EURUSDp 5
GBPCADp 5
EURGBPp 3
USDCADp 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADp -22
EURCHFp -23
GBPNZDp -1
GBPAUDp -79
NZDCADp -17
UK100 70
EURCADp -29
AUS200 -38
XAUUSDp -43
EURUSDp 44
GBPCADp 5
EURGBPp -3
USDCADp -49
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADp -312
EURCHFp -1.6K
GBPNZDp -2.4K
GBPAUDp -3.1K
NZDCADp -286
UK100 4K
EURCADp -6K
AUS200 -4.0K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 1.2K
GBPCADp 854
EURGBPp -144
USDCADp -1.5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.22 NZD
En kötü işlem: -44 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +26.59 NZD
Maksimum ardışık zarar: -222.34 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.10 03:22
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AltoFollowing2
Ayda 999 USD
-27%
0
0
USD
539
NZD
93
0%
474
64%
100%
0.89
-0.50
NZD
67%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

