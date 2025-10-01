SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AnjJacela
Michael Ray Wenceslao

AnjJacela

Michael Ray Wenceslao
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
BlackBullMarkets-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
18.06 NZD
En kötü işlem:
-31.70 NZD
Brüt kâr:
39.23 NZD (2 509 pips)
Brüt zarar:
-47.68 NZD (1 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (29.59 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
29.59 NZD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
98.75%
Maks. mevduat yükü:
7.35%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-1.06 NZD
Ortalama kâr:
9.81 NZD
Ortalama zarar:
-11.92 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-34.19 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.19 NZD (2)
Aylık büyüme:
-0.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.48 NZD
Maksimum:
34.82 NZD (2.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.31% (34.57 NZD)
Varlığa göre:
2.25% (33.67 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
UK100 3
AUS200 1
GBPAUDp 1
EURCADp 1
EURUSDp 1
GBPCADp 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
UK100 12
AUS200 0
GBPAUDp 14
EURCADp -6
EURUSDp -25
GBPCADp -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
UK100 648
AUS200 7
GBPAUDp 1.6K
EURCADp -255
EURUSDp -545
GBPCADp -126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.06 NZD
En kötü işlem: -32 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.59 NZD
Maksimum ardışık zarar: -34.19 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 09:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 00:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AnjJacela
Ayda 999 USD
-1%
0
0
USD
1.5K
NZD
1
0%
8
50%
99%
0.82
-1.06
NZD
2%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.