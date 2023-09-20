- Büyüme
İşlemler:
592
Kârla kapanan işlemler:
402 (67.90%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (32.09%)
En iyi işlem:
52.32 NZD
En kötü işlem:
-44.30 NZD
Brüt kâr:
2 521.98 NZD (151 410 pips)
Brüt zarar:
-2 515.89 NZD (154 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (25.63 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
118.87 NZD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
66.55%
Maks. mevduat yükü:
5.55%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
272 (45.95%)
Satış işlemleri:
320 (54.05%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 NZD
Ortalama kâr:
6.27 NZD
Ortalama zarar:
-13.24 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-221.15 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-221.15 NZD (22)
Aylık büyüme:
-2.66%
Yıllık tahmin:
-32.29%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
320.63 NZD
Maksimum:
592.59 NZD (55.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.72% (593.50 NZD)
Varlığa göre:
7.67% (119.75 NZD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|167
|EURCHFp
|128
|GBPNZDp
|107
|GBPAUDp
|51
|NZDCADp
|42
|UK100
|31
|EURCADp
|27
|AUS200
|21
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADp
|82
|EURCHFp
|-33
|GBPNZDp
|12
|GBPAUDp
|-76
|NZDCADp
|-1
|UK100
|97
|EURCADp
|-87
|AUS200
|-12
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|76
|GBPCADp
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADp
|8.8K
|EURCHFp
|-857
|GBPNZDp
|-875
|GBPAUDp
|-4.5K
|NZDCADp
|1.6K
|UK100
|5.6K
|EURCADp
|-8.2K
|AUS200
|-2.7K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|2.2K
|GBPCADp
|-1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.32 NZD
En kötü işlem: -44 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +25.63 NZD
Maksimum ardışık zarar: -221.15 NZD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
If your broker's forex pair naming is different from my signal, you can try subscribing and see if copying is permitted. Otherwise do the following:
1. Open an account in Blackbull Markets
2. Transfer the subscription to the newly opened account
or subscribe to AltoPeak signal in Blackbull markets' own Copytrading platform
