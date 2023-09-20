SinyallerBölümler
Michael Ray Wenceslao

AltoPeak BlackBull Tier 1

Michael Ray Wenceslao
0 inceleme
106 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -3%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
592
Kârla kapanan işlemler:
402 (67.90%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (32.09%)
En iyi işlem:
52.32 NZD
En kötü işlem:
-44.30 NZD
Brüt kâr:
2 521.98 NZD (151 410 pips)
Brüt zarar:
-2 515.89 NZD (154 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (25.63 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
118.87 NZD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
66.55%
Maks. mevduat yükü:
5.55%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
272 (45.95%)
Satış işlemleri:
320 (54.05%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 NZD
Ortalama kâr:
6.27 NZD
Ortalama zarar:
-13.24 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-221.15 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-221.15 NZD (22)
Aylık büyüme:
-2.66%
Yıllık tahmin:
-32.29%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
320.63 NZD
Maksimum:
592.59 NZD (55.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.72% (593.50 NZD)
Varlığa göre:
7.67% (119.75 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADp 167
EURCHFp 128
GBPNZDp 107
GBPAUDp 51
NZDCADp 42
UK100 31
EURCADp 27
AUS200 21
XAUUSDp 12
EURUSDp 3
GBPCADp 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADp 82
EURCHFp -33
GBPNZDp 12
GBPAUDp -76
NZDCADp -1
UK100 97
EURCADp -87
AUS200 -12
XAUUSDp -43
EURUSDp 76
GBPCADp -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADp 8.8K
EURCHFp -857
GBPNZDp -875
GBPAUDp -4.5K
NZDCADp 1.6K
UK100 5.6K
EURCADp -8.2K
AUS200 -2.7K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 2.2K
GBPCADp -1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.32 NZD
En kötü işlem: -44 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +25.63 NZD
Maksimum ardışık zarar: -221.15 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

If your broker's forex pair naming is different from my signal, you can try subscribing and see if copying is permitted. Otherwise do the following:

1. Open an account in Blackbull Markets 

2. Transfer the subscription to the newly opened account

or subscribe to AltoPeak signal in Blackbull markets' own Copytrading platform


İnceleme yok
