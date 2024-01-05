SinyallerBölümler
Michael Ray Wenceslao

JazzAccount

Michael Ray Wenceslao
0 inceleme
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -13%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
494
Kârla kapanan işlemler:
329 (66.59%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (33.40%)
En iyi işlem:
52.32 NZD
En kötü işlem:
-44.30 NZD
Brüt kâr:
2 039.40 NZD (121 601 pips)
Brüt zarar:
-2 231.75 NZD (135 987 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (26.58 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
118.99 NZD (11)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
66.45%
Maks. mevduat yükü:
6.64%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
219 (44.33%)
Satış işlemleri:
275 (55.67%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.39 NZD
Ortalama kâr:
6.20 NZD
Ortalama zarar:
-13.53 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-222.41 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.41 NZD (22)
Aylık büyüme:
-4.06%
Yıllık tahmin:
-49.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
499.86 NZD
Maksimum:
592.25 NZD (37.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.59% (593.16 NZD)
Varlığa göre:
8.14% (102.01 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADp 131
EURCHFp 101
GBPNZDp 77
GBPAUDp 49
NZDCADp 42
UK100 31
EURCADp 27
AUS200 18
XAUUSDp 12
EURUSDp 3
GBPCADp 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADp -2
EURCHFp -37
GBPNZDp -12
GBPAUDp -96
NZDCADp -1
UK100 97
EURCADp -87
AUS200 -33
XAUUSDp -43
EURUSDp 76
GBPCADp -12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADp 2.5K
EURCHFp -1K
GBPNZDp -3.3K
GBPAUDp -5.7K
NZDCADp 1.6K
UK100 5.6K
EURCADp -8.2K
AUS200 -4K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 2.2K
GBPCADp -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.32 NZD
En kötü işlem: -44 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +26.58 NZD
Maksimum ardışık zarar: -222.41 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 10:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.30 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.08 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.07 09:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
