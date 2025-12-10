SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AltoFollowing1
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing1

Michael Ray Wenceslao
0 inceleme
Güvenilirlik
104 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 8%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
639
Kârla kapanan işlemler:
435 (68.07%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (31.92%)
En iyi işlem:
53.03 NZD
En kötü işlem:
-43.30 NZD
Brüt kâr:
2 940.96 NZD (174 951 pips)
Brüt zarar:
-3 058.64 NZD (172 318 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (46.94 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
136.07 NZD (18)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.06%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
298 (46.64%)
Satış işlemleri:
341 (53.36%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.18 NZD
Ortalama kâr:
6.76 NZD
Ortalama zarar:
-14.99 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-303.49 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-303.49 NZD (19)
Aylık büyüme:
6.65%
Yıllık tahmin:
80.74%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.92 NZD
Maksimum:
584.08 NZD (18.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.24% (193.77 NZD)
Varlığa göre:
1.89% (14.87 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADp 178
GBPNZDp 139
EURCHFp 113
NZDCADp 67
GBPAUDp 54
AUS200 20
XAUUSDp 18
UK100 18
EURCADp 17
EURUSDp 5
GBPCADp 5
EURGBPp 3
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADp 189
GBPNZDp 57
EURCHFp -139
NZDCADp -123
GBPAUDp -33
AUS200 -12
XAUUSDp -88
UK100 30
EURCADp 30
EURUSDp 44
GBPCADp 5
EURGBPp -3
USDCADp -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADp 18K
GBPNZDp 2.4K
EURCHFp -8.1K
NZDCADp -6.9K
GBPAUDp 140
AUS200 -762
XAUUSDp -6.1K
UK100 1.5K
EURCADp 1.6K
EURUSDp 1.2K
GBPCADp 861
EURGBPp -144
USDCADp -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.03 NZD
En kötü işlem: -43 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +46.94 NZD
Maksimum ardışık zarar: -303.49 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.10 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AltoFollowing1
Ayda 999 USD
8%
0
0
USD
788
NZD
104
71%
639
68%
100%
0.96
-0.18
NZD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.