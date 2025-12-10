- Büyüme
İşlemler:
639
Kârla kapanan işlemler:
435 (68.07%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (31.92%)
En iyi işlem:
53.03 NZD
En kötü işlem:
-43.30 NZD
Brüt kâr:
2 940.96 NZD (174 951 pips)
Brüt zarar:
-3 058.64 NZD (172 318 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (46.94 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
136.07 NZD (18)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.06%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
298 (46.64%)
Satış işlemleri:
341 (53.36%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.18 NZD
Ortalama kâr:
6.76 NZD
Ortalama zarar:
-14.99 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-303.49 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-303.49 NZD (19)
Aylık büyüme:
6.65%
Yıllık tahmin:
80.74%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.92 NZD
Maksimum:
584.08 NZD (18.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.24% (193.77 NZD)
Varlığa göre:
1.89% (14.87 NZD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|178
|GBPNZDp
|139
|EURCHFp
|113
|NZDCADp
|67
|GBPAUDp
|54
|AUS200
|20
|XAUUSDp
|18
|UK100
|18
|EURCADp
|17
|EURUSDp
|5
|GBPCADp
|5
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADp
|189
|GBPNZDp
|57
|EURCHFp
|-139
|NZDCADp
|-123
|GBPAUDp
|-33
|AUS200
|-12
|XAUUSDp
|-88
|UK100
|30
|EURCADp
|30
|EURUSDp
|44
|GBPCADp
|5
|EURGBPp
|-3
|USDCADp
|-49
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADp
|18K
|GBPNZDp
|2.4K
|EURCHFp
|-8.1K
|NZDCADp
|-6.9K
|GBPAUDp
|140
|AUS200
|-762
|XAUUSDp
|-6.1K
|UK100
|1.5K
|EURCADp
|1.6K
|EURUSDp
|1.2K
|GBPCADp
|861
|EURGBPp
|-144
|USDCADp
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.03 NZD
En kötü işlem: -43 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +46.94 NZD
Maksimum ardışık zarar: -303.49 NZD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
8%
0
0
USD
USD
788
NZD
NZD
104
71%
639
68%
100%
0.96
-0.18
NZD
NZD
21%
1:500