Michael Ray Wenceslao

AltoPeak Pepperstone

Michael Ray Wenceslao
0 avis
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
219
Bénéfice trades:
142 (64.84%)
Perte trades:
77 (35.16%)
Meilleure transaction:
32.72 USD
Pire transaction:
-22.72 USD
Bénéfice brut:
600.49 USD (70 072 pips)
Perte brute:
-631.72 USD (72 578 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (41.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.41 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
72.27%
Charge de dépôt maximale:
3.25%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
102 (46.58%)
Courts trades:
117 (53.42%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.14 USD
Bénéfice moyen:
4.23 USD
Perte moyenne:
-8.20 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-105.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-105.31 USD (13)
Croissance mensuelle:
-8.34%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
150.79 USD
Maximal:
193.97 USD (30.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.71% (193.14 USD)
Par fonds propres:
7.57% (69.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 46
EURCHF 33
GBPAUD 31
EURCAD 29
AUS200 26
UK100 24
GBPNZD 13
NZDCAD 10
EURUSD 3
GBPCAD 3
AUDNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -73
EURCHF 24
GBPAUD 55
EURCAD -59
AUS200 -20
UK100 -7
GBPNZD 12
NZDCAD 16
EURUSD 18
GBPCAD 3
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -7.2K
EURCHF 2.4K
GBPAUD 8.6K
EURCAD -7.4K
AUS200 -3.9K
UK100 -954
GBPNZD 2.3K
NZDCAD 2.5K
EURUSD 828
GBPCAD 453
AUDNZD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.72 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +41.49 USD
Perte consécutive maximale: -105.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.38 × 285
ForexTimeFXTM-Live01
0.39 × 114
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.49 × 349
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 1789
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.03 × 408
56 plus...
This is a 12-year historically tested EA with multiple algorithms. One algorithm uses statistical arbitrage (pairs trading). 
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AltoPeak Pepperstone
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
866
USD
42
91%
219
64%
72%
0.95
-0.14
USD
21%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.