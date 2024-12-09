- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
219
Profit Trade:
142 (64.84%)
Loss Trade:
77 (35.16%)
Best Trade:
32.72 USD
Worst Trade:
-22.72 USD
Profitto lordo:
600.49 USD (70 072 pips)
Perdita lorda:
-631.72 USD (72 578 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (41.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.41 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
72.27%
Massimo carico di deposito:
3.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
102 (46.58%)
Short Trade:
117 (53.42%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-8.20 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-105.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.31 USD (13)
Crescita mensile:
-8.34%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.79 USD
Massimale:
193.97 USD (30.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.71% (193.14 USD)
Per equità:
7.57% (69.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|46
|EURCHF
|33
|GBPAUD
|31
|EURCAD
|29
|AUS200
|26
|UK100
|24
|GBPNZD
|13
|NZDCAD
|10
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|3
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-73
|EURCHF
|24
|GBPAUD
|55
|EURCAD
|-59
|AUS200
|-20
|UK100
|-7
|GBPNZD
|12
|NZDCAD
|16
|EURUSD
|18
|GBPCAD
|3
|AUDNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-7.2K
|EURCHF
|2.4K
|GBPAUD
|8.6K
|EURCAD
|-7.4K
|AUS200
|-3.9K
|UK100
|-954
|GBPNZD
|2.3K
|NZDCAD
|2.5K
|EURUSD
|828
|GBPCAD
|453
|AUDNZD
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.72 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +41.49 USD
Massima perdita consecutiva: -105.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 95
|
Exness-MT5Real3
|0.38 × 285
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.39 × 114
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.49 × 349
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 1789
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.03 × 408
This is a 12-year historically tested EA with multiple algorithms. One algorithm uses statistical arbitrage (pairs trading).
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
866
USD
USD
42
91%
219
64%
72%
0.95
-0.14
USD
USD
21%
1:500