Segnali / MetaTrader 5 / AltoPeak Pepperstone
Michael Ray Wenceslao

AltoPeak Pepperstone

Michael Ray Wenceslao
0 recensioni
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
219
Profit Trade:
142 (64.84%)
Loss Trade:
77 (35.16%)
Best Trade:
32.72 USD
Worst Trade:
-22.72 USD
Profitto lordo:
600.49 USD (70 072 pips)
Perdita lorda:
-631.72 USD (72 578 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (41.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.41 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
72.27%
Massimo carico di deposito:
3.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
102 (46.58%)
Short Trade:
117 (53.42%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-8.20 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-105.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.31 USD (13)
Crescita mensile:
-8.34%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.79 USD
Massimale:
193.97 USD (30.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.71% (193.14 USD)
Per equità:
7.57% (69.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 46
EURCHF 33
GBPAUD 31
EURCAD 29
AUS200 26
UK100 24
GBPNZD 13
NZDCAD 10
EURUSD 3
GBPCAD 3
AUDNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -73
EURCHF 24
GBPAUD 55
EURCAD -59
AUS200 -20
UK100 -7
GBPNZD 12
NZDCAD 16
EURUSD 18
GBPCAD 3
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -7.2K
EURCHF 2.4K
GBPAUD 8.6K
EURCAD -7.4K
AUS200 -3.9K
UK100 -954
GBPNZD 2.3K
NZDCAD 2.5K
EURUSD 828
GBPCAD 453
AUDNZD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.72 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +41.49 USD
Massima perdita consecutiva: -105.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.38 × 285
ForexTimeFXTM-Live01
0.39 × 114
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.49 × 349
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 1789
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.03 × 408
56 più
This is a 12-year historically tested EA with multiple algorithms. One algorithm uses statistical arbitrage (pairs trading). 
Non ci sono recensioni
2025.09.15 11:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 03:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 00:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 03:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 16:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 05:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.02 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
