VRTX
VRTX: Vertex Pharmaceuticals Incorporated

383.12 USD 3.99 (1.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRTX fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 382.60 ve Yüksek fiyatı olarak 389.46 aralığında işlem gördü.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
382.60 389.46
Yıllık aralık
378.00 519.88
Önceki kapanış
387.11
Açılış
388.99
Satış
383.12
Alış
383.42
Düşük
382.60
Yüksek
389.46
Hacim
4.347 K
Günlük değişim
-1.03%
Aylık değişim
-2.02%
6 aylık değişim
-21.09%
Yıllık değişim
-18.88%
21 Eylül, Pazar