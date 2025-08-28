Dövizler / VRTX
VRTX: Vertex Pharmaceuticals Incorporated
383.12 USD 3.99 (1.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VRTX fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 382.60 ve Yüksek fiyatı olarak 389.46 aralığında işlem gördü.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
382.60 389.46
Yıllık aralık
378.00 519.88
- Önceki kapanış
- 387.11
- Açılış
- 388.99
- Satış
- 383.12
- Alış
- 383.42
- Düşük
- 382.60
- Yüksek
- 389.46
- Hacim
- 4.347 K
- Günlük değişim
- -1.03%
- Aylık değişim
- -2.02%
- 6 aylık değişim
- -21.09%
- Yıllık değişim
- -18.88%
