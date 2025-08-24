Devises / VRTX
VRTX: Vertex Pharmaceuticals Incorporated
383.12 USD 3.99 (1.03%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRTX a changé de -1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 382.60 et à un maximum de 389.46.
Suivez la dynamique Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VRTX Nouvelles
Range quotidien
382.60 389.46
Range Annuel
378.00 519.88
- Clôture Précédente
- 387.11
- Ouverture
- 388.99
- Bid
- 383.12
- Ask
- 383.42
- Plus Bas
- 382.60
- Plus Haut
- 389.46
- Volume
- 4.347 K
- Changement quotidien
- -1.03%
- Changement Mensuel
- -2.02%
- Changement à 6 Mois
- -21.09%
- Changement Annuel
- -18.88%
20 septembre, samedi