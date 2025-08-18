Валюты / VRTX
VRTX: Vertex Pharmaceuticals Incorporated
391.36 USD 1.85 (0.47%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRTX за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 386.36, а максимальная — 395.45.
Следите за динамикой Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VRTX
Дневной диапазон
386.36 395.45
Годовой диапазон
378.00 519.88
- Предыдущее закрытие
- 393.21
- Open
- 392.59
- Bid
- 391.36
- Ask
- 391.66
- Low
- 386.36
- High
- 395.45
- Объем
- 3.798 K
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- -19.40%
- Годовое изменение
- -17.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.