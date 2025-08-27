KurseKategorien
VRTX: Vertex Pharmaceuticals Incorporated

387.11 USD 0.04 (0.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VRTX hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 384.87 bis zu einem Hoch von 390.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vertex Pharmaceuticals Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
384.87 390.66
Jahresspanne
378.00 519.88
Vorheriger Schlusskurs
387.15
Eröffnung
389.67
Bid
387.11
Ask
387.41
Tief
384.87
Hoch
390.66
Volumen
4.152 K
Tagesänderung
-0.01%
Monatsänderung
-1.00%
6-Monatsänderung
-20.27%
Jahresänderung
-18.04%
