Währungen / VRTX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VRTX: Vertex Pharmaceuticals Incorporated
387.11 USD 0.04 (0.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRTX hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 384.87 bis zu einem Hoch von 390.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vertex Pharmaceuticals Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRTX News
- Vertex sichert sich Kostenerstattung für Gentherapie CASGEVY in Italien
- Italy approves reimbursement for Vertex’s gene editing therapy CASGEVY
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- DHC-Aktie markiert 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD
- 2 Growth Stocks to Buy and Hold Forever
- Vertex Plunges Around 24% in Six Months: How to Play the Stock
- Why This Biotech Company Could Be a Growth Stock Powerhouse
- 1 Reason Wall Street Is Obsessed With Vertex Pharmaceuticals
- Vertex Pharmaceuticals: Buying The CF Fortress For The JOURNAVX Optionality (NASDAQ:VRTX)
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- InvestingPro: Alles Wissenswerte über das KI-gestützte Börsentool
- Why This Biotech Company Could Be a Growth Stock Powerhouse
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- Why Is Vertex (VRTX) Up 6.9% Since Last Earnings Report?
- Sionna Therapeutics stock initiated at Sector Perform by RBC Capital
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- BBH Vs. IBB: How To Prepare For The Next Biotech Growth Cycle With BBH (NASDAQ:IBB)
- 3 No-Brainer Stocks to Buy Right Now
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- CRSP vs. BEAM: Which Gene Editing Stock Holds More Potential Right Now?
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Tagesspanne
384.87 390.66
Jahresspanne
378.00 519.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 387.15
- Eröffnung
- 389.67
- Bid
- 387.11
- Ask
- 387.41
- Tief
- 384.87
- Hoch
- 390.66
- Volumen
- 4.152 K
- Tagesänderung
- -0.01%
- Monatsänderung
- -1.00%
- 6-Monatsänderung
- -20.27%
- Jahresänderung
- -18.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K